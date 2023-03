Laura Pausini rompe il silenzio sul matrimonio con Paolo Carta: "La tua promessa sia la mia..."

Negli scorsi giorni tutta la stampa, web e cartacea, il nostro sito compreso, oltre che i programmi tv di ogni rete hanno parlato di una lieta notizia: il matrimonio di Laura Pausini e di Paolo Carta.

La notizia è trapelata in quanto il Comune di Roma ha esposto e pubblicato sul web, come da prassi, le comunicazioni della cerimonia che, di conseguenza, è diventata pubblica senza che i due artisti potessero darne notizia per primi sui proprio profili social.

Fino al 21 marzo 2022 Laura Pausini ha continuato la promozione del suo ultimo singolo, Un buon inizio, con un radio tour che la vede impegnata in presenza in moltissime radio italiane, come si usava fare un tempo. Tour che andrà avanti almeno fino a fine marzo e che ha avuto anche una piccola pausa a causa di un’influenza che ha colpito Laura.

Oggi, 22 marzo 2023, Laura Pausini ha rotto il silenzio su social con un post pubblicato all’01:30 del mattino. Un’immagine totalmente bianca con una scritta blu:

“Che ogni tua promessa sia la mia

in salute e in malattia

c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi.”

Ad accompagnare queste parole, molto simili ovviamente alla formula recitata per il matrimonio, solo la data del giorno in cui sono state postate ovvero 22.3.2023.

Ad oggi quindi non è ancora noto dove il matrimonio, che dovrebbe celebrarsi a giugno 2023, avverrà effettivamente a Solarolo, paese natale della cantante. Quel che è certo è che quel giorno ci sarà una damigella d’eccezione, la piccola Paola di 10 anni, figlia della coppia che da 18 anni vive felicemente la propria storia d’amore.