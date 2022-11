Laura Pausini presenta i Latin Grammy Awards 2022: i look e le foto della serata

Ieri, giovedì 17 novembre, si sono svolti in diretta dalla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas i Latin GRAMMY Awards®. La 23° edizione dei prestigiosi premi ha incoronato, come da tradizione, tutti gli artisti latini che si sono distinti nel corso degli ultimi 12 mesi con le loro canzoni e i loro album. Laura Pausini, come ampiamente anticipato, è stata la regina della serata: l’artista romagnola ha infatti avuto per la prima volta in assoluto l’onore di presentare l’evento, diventando così anche la prima artista italiana a ricoprire la veste di padrona di casa nella storia della cerimonia di premiazione.

Con l’ingaggio ai Latin Grammy Awards 2022, Laura Pausini porta così a casa un secondo importante lavoro di rango internazionale in veste di presentatrice, dopo quello dello scorso mese di maggio a Torino con l’Eurovision Song Contest 2022.

Nel corso della cerimonia, oltre a presentare tutti i premi e i vincitori (a trionfare è stata come da previsioni Rosalia, con un totale di 4 premi vinti) l’artista si è anche esibita al fianco di Luis Fonsi e Thalia sulle note del pezzo Si no te hubieras ido. Laura Pausini, inoltre, ha incantato il pubblico più fashionista indossato quattro outfit firmat da alcuni fra i più apprezzati stilisti italiani (in copertina trovate l’outfit Armani).

Tutti i look di Laura Pausini ai Latin Grammy 2022

Sono stati ben quattro i cambi d’abito per Laura Pausini nel corso della serata dei Latin Grammy. Se poi contiamo i look sfoggiati sul red carpet della conferenza stampa di presentazione e quello del red carpet pre evento arriviamo a 6. A occuparsi degli outfit dell’artista all’evento Nick Cerioni, immancabile stylist dei vip che ha di recente curato anche i look di Jovanotti, Achille Lauro e Orietta Berti.

Qui sotto trovate tutti i look di Laura Pausini ai Latin Grammy 2022.

Credits foto. PRC for GenteMusic

Credits look: Daniele Carlotta, Valentino, Cavalli e Armani STYLING: Nick Cerioni; Capelli: Akiko; MAKE-UP: Victor Guadarrama