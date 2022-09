Orietta Berti opinionista al Grande Fratello Vip: “Mi daranno tantissimi soldi!”

Dal 19 settembre torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip, il reality più famoso della tv italiana condotto da Alfonso Signorini. Quest’anno ci sarà una cantante nel ruolo di opinionista… Orietta Berti.

La nostra Oriettona nazionale sta vivendo una nuova fase della sua carriera artistica. Dopo i grandi successi tra gli anni ’60 e ’70 e il ritorno in televisione grazie a Fabio Fazio che l’ha fortemente voluta per circa vent’anni in ogni suo programma, la Berti ha vissuto una terza stagione della sua carriera.

Dopo la parentesi come coach a Ora o mai più, su Rai 1, la cantante è tornata in gara nel 2021 al Festival di Sanremo grazie ad Amadeus e per l’estate dello stesso anno è stata coinvolta da Fedez e Achille Lauro nel tormentone dell’estate, Mille. Da quel momento collaborazioni con Hell Raton, programmi su Sky e l’apprezzamento da parte delle nuove generazioni.

Ora Orietta Berti si prepara a tornare in televisione per ben 7 mesi come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, autrice tv e moglie di Paolo Bonolis.

Orietta Berti Al grande fratello Vip

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero la cantante ha spiegato che Fazio ci è rimasto un po’ male per questo “cambio di casacca”: “Se c’è rimasto male? Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto“.

Orietta è infatti appena uscita con un cofanetto celebrativo della sua carriera, La mia vita è un film – 55 anni di musica.

Perché la scelta di ricoprire questo ruolo in un programma considerato da molti tra i più trash della televisione italiana? Presto detto… Orietta Berti come sempre non ha filtri e lo spiega benissimo e con poche parole… soldi!

“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio Berlusconi mi hanno corteggiata a lungo. Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

Quindi oltre al motivo economico anche la promesse di uno show celebrativo in prima serata un po’ come successo lo scorso anno per la collega e amica Iva Zanicchi.