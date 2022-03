La Rappresentante di Lista è pronta per il tour estivo: ecco le date

La Rappresentante di Lista ha annunciato le prime date del tour estivo MyM – Ciao Ciao Edition. Il gruppo, fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, è pronto a ritornare alla dimensione live dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

La Rappresentante di Lista riabbraccia il suo pubblico calcando i palchi di importanti festival e rassegne estive. La partenza del tour è prevista per il 28 maggio 2022 dal Circolo Magnolia di Segrate (MI): il duo è tra i primi headliner confermati del Miami Festival. Il tour MyM – Ciao Ciao Edition toccherà poi i palchi di tutta Italia: da Ferrara a Roma, da Cremona ad Alba, da Aosta a Catania. In fondo all’articolo, trovate tutte le date ad oggi confermate.

Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il repertorio decennale de La Rappresentante di Lista. In scaletta ci saranno ovviamente anche i brani di My Mamma Ciao Ciao Edition, riedizione digitale dell’ultimo album My Mamma. Lo spettacolo vuole essere un live full band, uno show esplosivo a tutto tondo, e un’occasione per raccontare l’universo artistico de La Rappresentante di Lista.

MyM – Ciao Ciao Edition prevede anche due date speciali, nelle quali il duo sarà accompagnato dall’orchestra. Si tratta delle serate del 17 luglio al Ravenna Festival a Lugo (RA); e del 31 luglio al Mittelfest di Cividale del Friuli (UD). In questi due appuntamenti, La Rappresentante di Lista sarà accompagnata dall’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta per l’occasione dal Maestro Carmelo Emanuele Patti. Il duo si esibirà in una veste insolita, dando una dimensione “sinfonica” al proprio repertorio a fianco di un’orchestra avvezza alle contaminazioni.

MyM – Ciao Ciao Edition, le date del tour de la rappresentante di lista

28 MAGGIO 2022 – SEGRATE (MI) – MIAMI FESTIVAL

19 GIUGNO 2022 – FERRARA – FERRARA SOTTO LE STELLE

22 GIUGNO 2022 – LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE

23 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

02 LUGLIO 2022 – ALLEIN (AO) – MUSICASTELLE

06 LUGLIO 2022 – CAORLE (VE) – PARCO DEL PESCATORE

09 LUGLIO 2022 – CREMONA – TANTA ROBBA FESTIVAL

10 LUGLIO 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

17 LUGLIO 2022 – LUGO (RA) – RAVENNA FESTIVAL – DATA CON ORCHESTRA!

24 LUGLIO 2022 – FELTRE (BL) – FELTRE D’ESTATE

29 LUGLIO 2022 – BERGAMO – PIAZZALE DEGLI ALPINI

31 LUGLIO 2022 – CIVIDALE DEL FRIULI – MITTELFEST – DATA CON ORCHESTRA!

07 AGOSTO 2022 – ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTOILVULCANO FESTIVAL

20 AGOSTO 2022 – MOLA DI BARI (BA) – LOCUS FESTIVAL

Il calendario è in costante aggiornamento. I biglietti possono essere acquistati nelle prevendite abituali e sul circuito Ticketone.

Foto di Gabriel Giussani

