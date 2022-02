LA RAPPRESENTANTE DI LISTA VIDEOINTERVISTA: “A Sanremo vogliamo restituire l’idea di festa, ma anche quella di una comunità che si ritrova insieme per reagire”

La Rappresentante di Lista è in gara alla 72sima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ciao ciao. Potete leggere di più sul significato, gli autori e il testo della canzone qui.

Il progetto LRDL è nato nel 2011 dall’incontro a Palermo tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. Tornano per la terza volta (la prima da ospiti di Rancore nella serata delle cover) sul palco del Teatro Ariston per il secondo anno consecutivo.

lrdl nella quarta serata

La Rappresentante di Lista porterà questa sera, nella puntata delle cover, una vera e propria festa. Interpreterà insieme a Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario il brano iconico Be my baby delle Ronettes, a cui Veronica è molto legata. Rimarranno fedeli alla melodia originale, ma catapultandola nel 2022 grazie al mondo sonoro di Cosmo.

Ecco cosa ha raccontato Veronica:

Be my baby è una canzone che non si dimentica. Ha fatto sognare negli anni ’60, ha travolto me bambina negli anni ’90, è la canzone con uno dei ritornelli più belli del repertorio mondiale. L’abbiamo scelta quasi immediatamente perché brillerà per sempre nei nostri ricordi e dopo la scomparsa di Ronnie Spector, nome d’arte di Veronica Yvette Bennett, ancora di più vogliamo ricordare questa stella nel firmamento della musica.

il 2021 un anno luminoso per la rappresentante di lista

Dopo la partecipazione alla kermesse sanremese con Amare (certificato Platino) e la pubblicazione del quarto album in studio My Mamma, la band ha calcato i palchi di tutta Italia in un tour estivo, un sold-out dopo l’altro.

A fine ottobre, in più, hanno pubblicato il loro primo romanzo, Maimamma, che condivide con l’ultimo disco la genesi e le tematiche. Racconta la storia di Lavinia, una donna che sta per dare alla luce un figlio alle soglie della fine del mondo. Affronta temi cari a Dario e Veronica, tra cui quelli del corpo, della maternità, dell’ecologia, dell’eredità che lasceremo ai nostri figli.

mymamma – tour club 2022

Da poco annunciato e prodotto da Woodworm e Magellano Concerti, il tour club de La Rappresentante di Lista porterà sui palchi l’ultimo lavoro in studio. Le date:

17 marzo 2022 – Roma, Atlantico Live

18 marzo 2022 - Napoli, Casa della Musica

22 marzo 2022 – Torino, Teatro della Concordia (Venaria)

(Venaria) 23 marzo 2022 – Padova, Hall

29 marzo 2022 – Bologna, Estragon

30 marzo 2022 - Firenze, Tuscany Hall

5 aprile 2022 – Milano, Fabrique

la rappresentante di lista videointervista

In attesa di lasciarci stupire ancora dal duo sul palco di Sanremo 2022 e nei club italiani, abbiamo intervistato Dario e Veronica per tirare le prime fila del Festival.