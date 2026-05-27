Mancano due mesi alla quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la musica tradizionale abruzzese. L’appuntamento è per sabato 25 luglio 2026, allo Stadio del Mare di Pescara. La conduzione, per la prima volta, è affidata a Elettra Lamborghini. L’evento andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 5 settembre 2026.

L’ingresso allo Stadio del Mare è gratuito. La kermesse è promossa e finanziata dalla Regione Abruzzo, fortemente voluta dal Presidente della Regione Marco Marsilio, e realizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

La Notte dei Serpenti 2026: il salto di Rai 1 dopo le 30.000 presenze del 2025

L’edizione 2026 arriva dopo un anno record. Nel 2025 lo Stadio del Mare aveva accolto oltre 30.000 persone, e la successiva messa in onda su Rai 2 aveva registrato ascolti significativi. Quest’anno il salto è doppio: si conferma l’evento dal vivo gratuito di luglio e si guadagna la prima serata di Rai 1, in onda venerdì 5 settembre 2026.

Un consolidamento a un fenomeno musicale e culturale per un evento che, come ricorda lo stesso Enrico Melozzi, ha superato la dimensione concertistica per diventare espressione di identità collettiva.

Elettra Lamborghini conduce La Notte dei Serpenti 2026

La grande novità della quarta edizione è la conduzione di Elettra Lamborghini. Per la cantante, performer e conduttrice è il debutto al timone della kermesse, dopo essere stata ospite tra il cast della scorsa edizione.

L’artista protagonista dell’estate musicale italiana con il nuovo singolo Bam Bam Bambina, è reduce dalla conduzione dell’Eurovision e dal ritorno con il programma di Rai 2 The Unknown – Fino all’ultimo bivio.

Enrico Melozzi: “Il canto abruzzese incontra le pulsazioni moderne”

A guidare l’edizione 2026 è ancora il Maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico del progetto:

“La Notte dei Serpenti torna con un’ambizione ancora più grande. Quest’anno ci sarà uno sforzo artistico e tecnico enorme, forse il più grande affrontato finora. Tornerà il grande coro femminile, che sarà uno dei cuori pulsanti dello spettacolo. Mi interessa capire cosa succede quando il canto popolare abruzzese incontra certe pulsazioni moderne, senza perdere la propria anima. Ci saranno naturalmente i grandi brani che in questi anni sono diventati simbolo della Notte dei Serpenti, le canzoni popolari che abbiamo riportato al centro della scena, ma sto anche lavorando su figure iconiche della cultura abruzzese, cercando di attraversarle musicalmente in modo nuovo. Tra queste c’è anche Gabriele D’Annunzio, che resta una figura gigantesca della nostra storia culturale, un artista visionario e modernissimo, ancora oggi capace di generare immaginario, musica e teatro.”

Sul fronte ospiti, Melozzi mantiene riserbo: “La prossima edizione avrà presenze d’onore molto riconoscibili, ma come sempre saranno scelte per affinità artistica e umana, non secondo meccanismi televisivi prevedibili”.

I temi dell’edizione 2026: tradizione, elettronica e D’Annunzio

Il filo conduttore della Notte dei Serpenti 2026 resta la fusione tra musica popolare abruzzese e linguaggi contemporanei. Quest’anno il perimetro si amplia: dalla musica elettronica all’arte visionaria di Gabriele D’Annunzio, una delle figure più riconoscibili della cultura abruzzese, attraversata musicalmente in chiave nuova.

Gli ospiti delle prime tre edizioni

Tra il 2022 e il 2025, accompagnati dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Melozzi, sono saliti sul palco de La Notte dei Serpenti: Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Al Bano, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini (oggi conduttrice), Noemi, Paola Turci, Giusy Ferreri, Colapesce Dimartino, Filippo Graziani, Mr.Rain, Gianluca Grignani, Giovanni Caccamo ed Elsa Lila. Lo scorso anno sono saliti sul palco anche il pupazzo più celebre d’Italia Topo Gigio e due eccellenze del Paese: La Banda dell’Esercito e Le Farfalle Olimpiche.

Da dove viene il nome “La Notte dei Serpenti”

Il nome della kermesse non è solo evocativo. Rimanda al celebre culto di San Domenico Abate, che culmina nell’antichissimo rito della Festa dei Serpari di Cocullo, in provincia dell’Aquila. Un evento popolare in cui i fedeli portano in processione la statua del santo ricoperta di serpenti vivi, espressione di una religiosità che convive con tracce di culti precristiani.

Valorizzare quelle radici, ricucendo le tradizioni musicali, religiose e folcloriche dell’Abruzzo, è la missione dichiarata del progetto. Una missione che ha trovato un alleato editoriale forte nella collaborazione con l’Associazione Cori d’Abruzzo Chorus Inside, che promuove la coralità regionale, e nella Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS, che mette in rete cori iscritti su tutto il territorio nazionale.

Chi è Enrico Melozzi, il Maestro de La Notte dei Serpenti

Enrico Melozzi è compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico, recentemente inserito nell’Enciclopedia Treccani. Nel corso della sua carriera ha fondato con Giovanni Sollima il progetto 100 Cellos, ha dato vita all’Orchestra Notturna Clandestina ed è stato Maestro Concertatore della Notte della Taranta 2021 insieme a Madame.

Al Festival di Sanremo, Melozzi ha diretto l’orchestra in più edizioni e per artisti di generazioni diverse, tra cui i Måneskin (2021, 2022, 2023), Mr.Rain, Ghali, Gazzelle, Bnkr44, Coma_Cose (firmando l’orchestrazione di Cuoricini) e Damiano David, di cui ha diretto l’orchestra al debutto solista al Festival 2025. Nel 2024 ha orchestrato e diretto Silverlines, primo singolo solista di Damiano David, in collaborazione con Labrinth e Fabrizio Ferraguzzo.

Il 15 novembre 2026 sarà protagonista del closing del Romaeuropa Festival all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con una maratona-rave dedicata alla musica classica, insieme a Alessandro Baricco, Niccolò Fabi, la Banda dell’Esercito Italiano e numerosi ospiti, tra cui Elsa Lila, Anastasio e Fasma.

La Notte dei Serpenti 2026: domande frequenti

Quando si tiene La Notte dei Serpenti 2026?

La quarta edizione de La Notte dei Serpenti si tiene sabato 25 luglio 2026 allo Stadio del Mare di Pescara.

Dove si tiene La Notte dei Serpenti 2026?

L’evento dal vivo si svolge allo Stadio del Mare di Pescara, in Abruzzo.

L’ingresso a La Notte dei Serpenti 2026 è gratuito?

Sì, l’evento è a ingresso gratuito. È promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

Chi conduce La Notte dei Serpenti 2026?

La conduzione della quarta edizione è affidata per la prima volta a Elettra Lamborghini. La cantante e conduttrice debutta al timone della kermesse dopo essere stata ospite della scorsa edizione.

Quando va in onda La Notte dei Serpenti 2026 in TV?

L’evento andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 5 settembre 2026. Per la quarta edizione, dopo le messa in onda su Rai 2 dell’edizione 2025, la kermesse approda sulla prima rete della Rai.

Chi è il Maestro Enrico Melozzi, direttore de La Notte dei Serpenti?

Enrico Melozzi è compositore, direttore d’orchestra e violoncellista, ideatore e direttore artistico de La Notte dei Serpenti. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo in più edizioni (Måneskin, Mr.Rain, Ghali, Gazzelle, Coma_Cose, Damiano David), è stato Maestro Concertatore della Notte della Taranta 2021 ed è stato inserito nel 2025 nell’Enciclopedia Treccani.

Quali artisti hanno partecipato alle precedenti edizioni?

Tra il 2022 e il 2025 sono saliti sul palco, accompagnati dall’Orchestra dei Serpenti: Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Al Bano, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Noemi, Paola Turci, Giusy Ferreri, Colapesce Dimartino, Filippo Graziani, Mr.Rain, Gianluca Grignani, Giovanni Caccamo, Elsa Lila, Topo Gigio, la Banda dell’Esercito e Le Farfalle Olimpiche.

Cosa significa il nome “La Notte dei Serpenti”?

Il nome rimanda al culto di San Domenico Abate e all’antichissimo rito della Festa dei Serpari di Cocullo (L’Aquila), in cui i fedeli portano in processione la statua del santo ricoperta di serpenti vivi. Un rito popolare che intreccia tradizione religiosa e radici culturali abruzzesi più antiche.

La Notte dei Serpenti 2026 quanti spettatori avrà?

L’edizione 2025 ha registrato oltre 30.000 presenze allo Stadio del Mare. L’edizione 2026 si presenta con un’attesa ancora maggiore, anche grazie all’approdo della messa in onda televisiva su Rai 1.