22 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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22 Maggio 2026

Elettra Lamborghini riparte da Bam Bam Bambina e da un tour estivo nelle piazze

Dopo l’uscita di Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini annuncia i primi concerti dell’estate 2026 tra festival e piazze italiane.

Tour di Oriana Meo
Elettra Lamborghini in una foto promozionale legata al tour estate 2026 e al singolo Bam Bam Bambina. Foto di Cristina Nashed
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Elettra Lamborghini ha annunciato le prime date del tour estivo 2026 mentre continua a spingere Bam Bam Bambina, il nuovo singolo uscito il 22 maggio. Dopo il ritorno alle sonorità latin già anticipate dal brano presentato a Sanremo, l’artista porterà il nuovo show in piazze e festival tra giugno e agosto.

Il calendario, pubblicato sui social nelle ultime ore, attraversa diverse regioni italiane con una serie di concerti tra eventi estivi e feste di piazza. Al centro della scaletta ci saranno i singoli che hanno segnato il percorso di Elettra Lamborghini, da Pem Pem a Musica (e il resto scompare), passando per Pistolero e i brani più recenti.

Elettra Lamborghini concerti 2026: le date del tour

  • 12 giugno 2026 – CC CremonaDue – Gadesco-Pieve Delmona (CR)
  • 20 giugno 2026 – Piazza IV Novembre – San Nicandro Garganico (FG)
  • 9 luglio 2026 – QUEEEN – Barberino (FI)
  • 11 luglio 2026 – Rosaland – Rosolina Mare (RO)
  • 18 luglio 2026 – Piazza Pasquale Cocco – Sedilo (OR)
  • 1 agosto 2026 – Piazza Gepy Faranda – Rocca di Capri Leone (ME)
  • 6 agosto 2026 – Piazza IV Novembre – Montemiletto (AV)
  • 8 agosto 2026 – Piazza Trugadi – Bellantone di Laureana (RC)
  • 9 agosto 2026 – Piazza San Giovanni – Bivona (AG)
  • 30 agosto 2026 – Piazza Giubileo – Budoni (OT)

Il nuovo tour di Elettra Lamborghini

Il tour arriva nel momento in cui Elettra Lamborghini sta rilanciando la sua parte più latin e pop. Bam Bam Bambina punta su merengue e ritmi caraibici, riprendendo una direzione musicale già centrale nei suoi primi successi.

Negli ultimi mesi l’artista è tornata anche in TV tra l’Eurovision Song Contest 2026 e la conduzione di The Unknown – Fino all’ultimo bivio su Rai2.

Il percorso di Elettra Lamborghini

Dal debutto con Pem Pem fino a Caramello, Elettra Lamborghini ha costruito una discografia legata al pop latin e ai tormentoni estivi. Nel mezzo anche la partecipazione al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare) e album come Twerking Queen ed Elettraton.

Secondo Google Trends, nelle ultime ore stanno crescendo soprattutto le ricerche legate a “Elettra Lamborghini bambina”, query collegata al nuovo singolo e alla fase attuale dell’artista.

La scaletta del tour estate 2026

La scaletta ufficiale del tour non è ancora stata diffusa. Nei concerti estivi dovrebbero però trovare spazio i brani più conosciuti del repertorio di Elettra Lamborghini, insieme a Bam Bam Bambina e ai singoli usciti negli ultimi anni.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili maggiori dettagli sulla setlist dei concerti.

Biglietti e prevendite

Al momento non sono state comunicate informazioni specifiche sulle prevendite dei biglietti. Alcuni concerti potrebbero essere a ingresso gratuito all’interno di festival ed eventi estivi locali.

Foto: credito foto Cristina Nashed

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