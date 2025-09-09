La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2 con tanti artisti ospiti e 600 coristi per una celebrazione della musica abruzzese

La Notte dei Serpenti 2025, con una scaletta di artisti davvero eterogenea, andrà in onda in prima serata il 9 settembre su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Quella di quest’anno è la terza edizione dell’evento ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi e promette di essere ancora una volta una celebrazione potente della cultura e musica popolare abruzzese. Sul palco, grandi nomi della musica italiana, artisti del territorio, performance acrobatiche e ospiti d’eccezione.

A condurre la serata, per il secondo anno consecutivo, sarà Andrea Delogu.

Un ponte tra tradizione e innovazione

Il progetto musicale del Maestro Enrico Melozzi parte da un’idea ambiziosa: fondere la musica popolare abruzzese con la musica contemporanea. Una missione che prende forma attraverso nuovi arrangiamenti dei canti tradizionali, fedeli all’autenticità dei testi in dialetto ma rielaborati con l’energia del pop.

La scelta del nome “La Notte dei Serpenti” non è casuale: rimanda al culto di San Domenico e alla Festa dei Serpari di Cocullo (AQ), rito tra i più suggestivi del folklore italiano. Una simbologia potente che diventa metafora del legame viscerale tra territorio, musica e identità.

