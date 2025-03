La Camba canta un amore travolgente in “Occhi di Uragano”

La Camba (nome d’arte della cantautrice Federica Camba) torna sulle scene musicali con il singolo Occhi di Uragano. Il brano, in radio e negli store digitali dal 7 marzo 2025, anticipa l’album di inediti al quale l’artista sta lavorando in studio.

Occhi di Uragano (La Niña Music) è stata scritta da Federica, che ne ha curato anche la produzione e l’arrangiamento. La canzone celebra il potere trasformativo dell’amore improvviso ed inatteso. Questo sentimento è capace di infondere gioia e, al contempo, esporre al rischio di perdersi in un’emozione travolgente. Il brano racconta di quell’amore che scombussola piani, certezze e parametri, che tira una riga sul passato dando vita a una nuova epoca, e che pur essendo profondamente appagante, porta con sé una ventata di caos e destabilizzazione.

Questo stato d’animo si intreccia con l’esperienza che ha ispirato La Camba a scrivere la canzone. Occhi di Uragano è nata durante le riprese di Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’artista ha condiviso questa avventura con il compagno Gianluca “Scintilla” Fubelli: insieme sono la coppia Gli #Spettacolari.

Nel nuovo brano di La Camba, c’è il sapore condiviso di un viaggio “zaino in spalla”. C’è l’energia inebriante di quando tutto rinasce ed è in movimento. C’è la consapevolezza che ci sono cose che accadono e su cui non si ha il controllo. Il risultato è un’esplosione di energia coinvolgente dal sound pop country, con chitarre acustiche e ritmo incalzante. I riferimenti culturali e poetici evocano una continua ricerca di libertà e bellezza.

La Camba presenta così Occhi di Uragano: “Si chiama Amore ed è la meravigliosa esperienza che mi ha ispirata a scrivere questa canzone, nata mentre condividevo con il mio compagno l’incredibile avventura di Pechino Express. Perché è vero che la vita è un uragano, ma l’amore ancora di più, è un vortice di emozioni che ti porta in viaggio. In questo caso, un viaggio infinito dentro al viaggio”.

La canzone, accompagnata da un videoclip diretto da Luca Oldani e visibile a breve sul canale Youtube La Camba Official, anticipa un album di inediti la cui uscita è prevista dopo l’estate. Nel frattempo, a partire da maggio l’artista porterà il suo repertorio in tour. In autunno, Federica sarà protagonista di uno spettacolo nei teatri insieme al compagno Gianluca “Scintilla” Fubelli.

Foto di Enrico Palmosi