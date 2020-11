La Camba canta contro le avversità della vita nel singolo “Qui e Ora”

Dopo Facci caso, La Camba (nome d’arte di Federica Camba) lancia un nuovo singolo dal titolo Qui e Ora. Il pezzo è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 13 novembre 2020. In contemporanea, esce anche il videoclip ufficiale.

Qui e Ora è un canto contro le avversità della vita. Al tempo stesso, contiene un delicato invito all’amor proprio, in un unico solo tempo: il presente. Qui e ora, appunto. Il pezzo racconta la forza di una donna capace di riprendere in mano la propria vita. Ma anche l’importanza di reagire – sempre e comunque – ai momenti avversi della vita, come la pandemia attuale che vorrebbe metterci in ginocchio. O ancora, il semplice, e mai scontato, bisogno di amarsi e volersi bene. Il brano racchiude in sé diversi significati e valori che ciascuno può individuare in base alla propria sensibilità.

Questa caratteristica di Qui e Ora è sottolineata dalle parole di La Camba. “Qui e Ora è l’abbraccio che vorrei ricevere tutte le mattine” – racconta Federica – “il messaggio da cui partire a costruire ogni giornata, il continuare a continuare nonostante tutto. È la lotta buona ai casini della vita, quella che non ti fa finire KO. La consapevole voglia di dare la giusta importanza a ciò che ci circonda, ma anche, soprattutto, il sapersi preservare, concedendoci degli attimi in cui tutto il mondo resta fuori e noi rispondiamo presenti, qui e ora”.

Qui e Ora, la vita è come un ring

Il videoclip del brano, diretto da Fabio Tartaglia, è ambientato in una palestra, su un ring che diventa metafora di quello scontro quotidiano che ci richiede sempre di indossare i guantoni. “Siamo tutti pugili nel ring della quotidianità” – spiega l’artista – “può finire un amore, o arrivare il Covid a mettere in ginocchio il mondo, noi dobbiamo resistere esistere insistere. Ogni istante QUI E ORA, attuiamo una piccola enorme rivoluzione interna, per non farci mangiare da tutto e continuare a non mollare. È la rivoluzione della vita, è la speranza. È crederci. È la rinascita”.

La Camba – Qui e Ora – Video

Con Qui e Ora, La Camba veste il ruolo di coproduttrice artistica, insieme a Gianmarco Grande; e di produttrice esecutiva: il singolo esce infatti con la sua etichetta indipendente, La Niña. Federica è anche autrice di musica e parole del brano, confermando quella capacità autoriale che l’ha resa famosa.