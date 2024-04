Federica Camba: “Diffidate da chi vuole insegnarvi la formula per scrivere la canzone perfetta”

Negli ultimi anni gli annunci di Masterclass in cui i più disparati autori promettono di insegnare a scrivere canzoni si sono moltiplicati a dismisura e compaiono praticamente su tutte le piattaforme social. Federica Camba, tra le autrice di maggior successo in Italia non ci sta e mette in guardia gli artisti emergenti da questo fenomeno.

Prima di lasciare la parola a quanto dichiarato sui social dalla Camba parliamoci chiaro… ogni autore può insegnare il proprio metodo per scrivere canzoni o tramandare alcuni trick imparati sul campo ma nessuno, e diciamo proprio nessuno, è in grado di insegnare a scrivere successi anche se, va detto, qualcuno ci prova.

E non è un caso che negli ultimi anni stiamo assistendo ad generale appiattimento per quel che riguarda il mondo della canzoni, soprattutto quelle pop. Formule replicate con lo stampino, session di scrittura in cui si costruisce attorno ad una canzone già di successo una nuova canzone senza tenere conto di chi la canterà tanto, mal che vada, la si passa ad un altro artista.

Federica Camba è sicuramente un’artista che di successi ne sa qualcosa avendo scritto brani per Alessandra Amoroso (Immobile e Stupida, tra le tante), Emma, Laura Pausini, Marco Carta, Marco Masini, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Anna Tatangelo, Nek e Michele Bravi. Queste le sue parole pubblicate sui social:

“Andare a delle masterclass, prendere lezioni, fare session, serve a carpire piccoli accorgimenti per imparare meglio l’arte del comunicare ciò che davvero vogliamo dire…

Non fatevi prendere in giro da tutti sti analizzatori schematici che rendono matematico qualcosa di impalpabile e infinitamente più Grande.

Trovare la vostra rarità.

Andate a cercare la magia.

Diffidate da chi vi vuole insegnare la formula per scrivere una canzone perfetta. Se esistesse una formula non sarebbe magia, non sarebbe arte.

Fatevi tramandare delle esperienze personali sulla scrittura ma cercate la vostra magia #Noguru thanks.”

E voi, che esperienze avete avuto alle masterclass di scrittura di canzoni? Fatecelo sapere nei commenti sulle nostre pagine social.