Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 giugno, L’estate di Yamal è il nuovo singolo dei Kaufman in collaborazione con Den, cantautrice con cui la band ha già inciso il precedente singolo Lividi.

Prodotto da Saf Cybe, Il pezzo – un brano indie pop emotivo – utilizza lo stile classico della formazione (composta da Lorenzo Lombardi, Alessandro Micheli, Matteo Cozza e Simone Gelmini) per analizzare l’illusione di un’estate torrida, sospesa tra un monolocale milanese che imita i party di Ibiza e la rassegnazione di fronte a un futuro difficile.

Ed ecco che L’estate di Yamal non fa altro che ruotare intorno al contrasto tra la noia della città e il bisogno di evadere, traducendo la distanza sentimentale in astinenza e il tempo speso a crescere in un melodramma con i fiumi dentro gli occhi.

Ma non è tutto! Con questo brano anti-romantico i Kaufman scelgono infatti di superare i soliti schemi dei brani estivi e lo fanno attingendo a piene mani dalla cultura pop e spaziando dal legame tra Kurt Cobain e Courtney Love alle citazioni dei Pokémon.

Sul fronte musicale, invece, la band ha optato per cassa dritta e ritmo urbano, coprendo così l’inquietudine di chi preferisce rimanere in giro in città fino alle sei del mattino piuttosto che fare i conti con la realtà.