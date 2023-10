Pagelle singoli del 20 ottobre: torna Calcutta e stupisce ancora… così come Romina Falconi e Ditonellapiaga

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 20 ottobre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

E poi accade che quell’artista pontino che mancava da 4 anni dalle scene, torni e lo faccia ridisegnando i contorni della sua musica, almeno di quella con cui lo avevamo percepito fino a questo momento. Forse la pausa era necessaria per reinventarsi e la cosa ha portato i suoi risultati. Molti big sono fuori questa settimana con nuove cose.

Qualcuna funziona ed anche molto, qualche altra meno. Non mancano comunque anche buone cose da parte di artisti meno rodati.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

