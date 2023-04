Kaufman videointervista: Un singolo per raccontare la velocità della società “Alla gente interessano i singoli, non più gli album”

I Kaufman sono una delle band indie che tanto hanno fatto parlare e tanto hanno prodotto negli ultimi dieci anni. Il loro percorso continua con il nuovo singolo Kylian Mbappè con cui anticipano il futuro album.

Ai nostri microfoni il frontman della band, Lorenzo Lombardi, ci ha spiegato la genesi del singolo e cosa succederà nel prossimo futuro:

“Abbiamo deciso di scrivere questa canzone pensando al concetto di velocità che è proprio di un calciatore come Kylian Mbappè. A noi interessava questa figura come icona pop entrata nell’immaginario comune come un campione dopo il mondiale”

Mbappè, dunque, diventa una metafora per raccontare la società odierna:

“Ho voluto usare l’immagine di Mbappè per descrivere tutt’altro, cioè una relazione dietro la quale c’è un mondo che si muove veloce. In questo caso è stato lui a darmi il riferimento ma l’idea è quella di prendere elementi di culture differenti e mescolarli per raccontare storie”.

Un gioco che, probabilmente, si vedrà anche nel nuovo album dei Kaufman:

“Questo è un elemento fondante della scrittura, a me piace fare questo parallelismo ma che poi i riferimenti rientrino nei vari titoli della tracklist vedremo.”

i kaufman vogliono affacciarsi alle nuove generazioni

Entrando nel dettaglio del loro target di riferimento, Lorenzo ci spiega che per i Kaufman usare questi riferimenti moderni li aiuta a stringere un forte legame con più generazioni in modo trasversale:

“Noi tendiamo a essere legati ai fenomeni musicali che hanno caratterizzato gli ultimi anni della musica italiana come l’itpop. Se ci pensiamo, però, è pur sempre pop. Credo che nel nostro pop non ci siano elementi solo per i trentenni bensì anche per i quindicenni”.

I Kaufman stanno procedendo a suon di singoli verso l’album. Abbiamo chiesto a Lorenzo se la tesi secondo cui i singoli ormai servano solo a portare in alto i numeri dei brani precedenti sia vera:

“Sicuramente c’è un insieme di tante cose. Uscire con i singoli nuovi porta attenzione sui social e l’attenzione social porta attenzione sui live. Proprio ai live noto un effetto nostalgia e le canzoni vecchie vengono cantante sempre di più. Tutti i vari aspetti sono collegati.

La scadenza dei singoli è ciò che tiene in piedi un progetto artistico oggi, infatti in tanti ormai quando pubblicano un album lo fanno per raccogliere in un unico progetto i vari singoli già usciti.

Quando pubblico il disco, gli ascolti dei pezzi del disco stesso sono lontanissimi dai numeri che fanno i singoli. Il pubblico, oggi, è culturalmente interessato solo a un singolo ma da un punto di vista artistico, per un artista, significa chiudere un cerchio quindi si fa lo stesso”.

Kaufman videointervista