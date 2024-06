Il nuovo singolo “Heavy Metal” dei Kaufman ci insegna che a volte l’errore è la meta di un viaggio

Dopo l’uscita di “Domenica” lo scorso febbraio, i Kaufman tornano con il nuovo singolo “Heavy Metal” (INRI / Metatron / Universal Music Italia) venerdì 28 giugno su tutte le piattaforme digitali.

KAUFMAN, “HEAVY METAL”

“Heavy Metal” è un brano che racconta le necessità che presuppone la consapevolezza e ci insegna che l’errore – sbagliare – a volte è la meta stessa di un viaggio. Metaforicamente, la canzone rappresenta un cataclisma improvviso che trascina tutto via, senza porsi problemi, schiantandosi al suolo.

Il testo raffigura una presa di coscienza all’interno di una relazione amorosa, dove una persona innamorata si è vista distruggere ogni punto fermo ma non ha mai smesso di cercare la bellezza all’interno dell’amore stesso.

A riguardo, i Kaufman raccontano: «Ci sono storie che sono come l’estate che arriva, senza mezze misure e senza compromessi. Come uragani che distruggono ogni cosa pur essendo bellissimi, come bombe atomiche , come il caldo a 30 gradi in città ad agosto. Sono sentimenti totalizzanti, che ti fanno male di giorno ma che poi esplodono di notte come un assolo di una canzone heavy metal».

In poche parole, in “Heavy Metal” i Kaufman evidenziano una consapevolezza di un amore che non vuole risolversi con il caos ma che, allo stesso tempo, non fugge davanti alla possibilità di andare avanti facendosi trascinare dalla follia.

Foto di copertina di Marco Franzoni