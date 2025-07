Jovanotti: il travolgente show di PALAJOVA 2025 si trasforma in “JOVA! LIVE! LOVE!”

Jovanotti annuncia l’uscita – in triplo vinile e doppio CD – e svela la tracklist di JOVA! LIVE! LOVE! (Island Records / Universal Music Italia), la registrazione ufficiale del travolgente show di PALAJOVA 2025: una festa collettiva di musica, vita ed energia allo stato puro, che ha visto la partecipazione di 591.123 spettatori in tutta Italia, per un totale di 54 date tutte sold-out.

Ed ecco che, registrato notte dopo notte da Pino “Pinaxa” Pischetola, JOVA! LIVE! LOVE! non fa altro che catturare l’essenza dello show di Jovanotti con una qualità audio straordinaria, dando la possibilità a chi non vi ha potuto assistere di prendere parte a un viaggio sonoro che ripercorre una carriera ultratrentennale: da L’Ombelico Del Mondo, A Te e Penso Positivo ai brani contenuti nel suo ultimo album di inediti, Il Corpo Umano VOL.1, tra i quali troviamo Occhi a Cuore, che è ora disponibile anche in una speciale versione teaser live, girata on stage durante le ultime tappe di PALAJOVA 2025.

JOVANOTTI: la tracklist di JOVA! LIVE! LOVE!

Montecristo – Live 2025 L’Ombelico del Mondo – Live 2025 Tensione Evolutiva – Live 2025 Mezzogiorno – Live 2025 Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang – Live 2025 101 – Live 2025 Mi Fido Di Te – Live 2025 Un Bene Dell’Anima – Live 2025 Questa È La Mia Casa / Mani In Alto / Una Tribù Che Balla / Oh, Vita! / Muoviti Muoviti / (Tanto)3 / Falla Girare / Megamix – Live 2025 Ragazza Magica – Live 2025 Un Raggio Di Sole – Live 2025 Un Mondo a Parte – Live 2025 Come Musica / Io Ti Cercherò / Punto / Serenata Rap – Live 2025 A Te – Live 2025 L’Estate Addosso – Live 2025 I Love You Baby – Live 2025 Gli Immortali – Live 2025 Le Tasche Piene Di Sassi – Live 2025 Ricordati di Vivere – Live 2025 Fuorionda – Live 2025 Sabato – Live 2025 Yalla Yalla / Ti Porto Via Con Me – Live 2025 Penso Positivo – Live 2025 Il Corpo Umano – Live 2025 Ragazzo Fortunato – Live 2025 Se Lo Senti Lo Sai – Live 2025 Occhi a Cuore – Live 2025

Sia sul palco che nel disco, accanto a Jovanotti, troviamo una band strepitosa, composta da: Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere e alla programmazione, Adriano Viterbini alla chitarra, Franco Santarnecchi al piano, Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni, Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria, Gianluca Petrella al trombone, Camilla Rolando alla tromba, Sophia Tomelleri al sax e Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella ai cori.

JOVANOTTI: DA “JOVA! LIVE! LOVE!” AL BIKE CONCERT

Mentre Jovanotti continua a far vibrare i dancefloor insieme a Merk & Kremont sulle note di Oceanica e JOVA! LIVE! LOVE! arriva nei negozi, cresce l’attesa per il bike concert ai Laghi di Fusine, che si terrà il 26 luglio in occasione del No Border Music Festival.

Un live pomeridiano, in un contesto unico, che unisce musica, movimento e spirito d’avventura, al quale potranno partecipare i 5.000 fortunati che in appena 34 minuti hanno polverizzato tutti i biglietti disponibili.

Foto di copertina a cura di Michele Maikid Lugaresi