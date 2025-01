Jovanotti: guida all’ascolto del nuovo album “Il Corpo Umano Vol.1”

In uscita venerdì 31 gennaio per Island / Universal Music, Il Corpo Umano Vol.1 è il nuovo disco di Jovanotti, che torna con un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità.

Nello specifico, ogni traccia è una tappa di un percorso personale e universale, in cui emozioni profonde e introspezione si fondono con suoni contemporanei e contaminazioni globali.

Ed ecco che il disco diventa un invito ad esplorare i confini della propria identità, ad affrontare le sfide del cambiamento, a trasformare le proprie fragilità in forza, a celebrare la vita e a vivere senza filtri.

“Il mio album si chiama Il Corpo Umano non solo perché è stato il mio personale campo di indagine e di battaglia dell’ultimo anno e mezzo, ma soprattutto perché il mio viaggio mi ha aperto panorami nuovi rispetto a questo argomento inesauribile.

Normalmente sentiamo di avere un corpo quando il corpo si rompe o si ammala, così come ci accorgiamo dell’aria quando ci viene a mancare. Si tratta quindi, per me, di iniziare o proseguire con nuova consapevolezza un lavoro sul ‘sentire’ il corpo, l’aria, la luce, il respiro, i cambiamenti in atto, il dolore, il piacere, l’amore, gli altri, la natura, la cura, le emozioni, le idee e il flusso dei pensieri“.

