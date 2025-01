Sanremo 2025: Jovanotti super ospite della prima serata del Festival

Festival di Sanremo 2025: Jovanotti super ospite della prima serata.

L’annuncio è arrivato domenica 19 gennaio 2025 durante l’edizione delle 20 del Tg1. Carlo Conti, in collegamento dalla sua solita taverna in Toscana, ha svelato che Jovanotti sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Questa location è ormai familiare per gli annunci relativi alla kermesse musicale, ad eccezione della presentazione dei cantanti in gara.

Per l’occasione, era presente anche il cantautore in videocollegamento. Jovanotti, prossimo al lancio del suo nuovo album Il Corpo umano Vol.1, in uscita il 31 gennaio per Island Records/Universal Music, ha accolto l’invito con il suo solito entusiasmo.

Sanremo 2025, jovanotti super ospite

Durante il collegamento con Carlo Conti, Lorenzo Jovanotti ha scherzato:

“Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro. Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell’invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì.“

L’ultima volta che Jovanotti è salito sul palco dell’Ariston risale al 2022, quando, sotto la conduzione di Amadeus, è stato protagonista della serata dei duetti accanto a Gianni Morandi. Nello stesso Festival, ha partecipato come super ospite della serata, generando qualche polemica per la doppia presenza.

Verso #Sanremo. Al Tg1 nuovo annuncio di #CarloConti. Jovanotti sarà il primo super ospite del festival.#Tg1 pic.twitter.com/fBNav0HGbw — Tg1 (@Tg1Rai) January 19, 2025

Chi affiancherà Carlo Conti? I nomi dei possibili co-conduttori

Ad oggi, Carlo Conti non ha ancora rivelato chi lo accompagnerà alla conduzione della prima serata di Sanremo 2025. Il conduttore ha lasciato intendere che sta trattando con “due vecchi amici”.

Molti hanno ipotizzato che si tratti dei suoi storici compagni di avventure, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Tuttavia, si vocifera anche di una possibile collaborazione con “amici televisivi” come Maria De Filippi (già co-conduttrice nel 2017), Gerry Scotti, Paolo Bonolis o Antonella Clerici.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per l’annuncio ufficiale.