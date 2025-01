Jovanotti presenta “Il Corpo Umano Vol.1”: “Mi sono accorto di avere un corpo quando si è rotto”

Jovanotti presenta il nuovo album Il Corpo Umano Vol.1 e annuncia nuove date del tour PalaJova 2025

In uscita venerdì 31 gennaio per Island / Universal Music, Il Corpo Umano Vol.1 è il nuovo album di Jovanotti, che ha voluto al proprio fianco tre differenti produttori, ovvero Dardust (Montecristo, Fuorionda, Un mondo a parte, Le foglie di te, Universo, La grande emozione, Il corpo umano), Michele Canova (La mia gente, Lo scimpanzé, Celentano e Grande da far paura) e Federico Nardelli (Senza se e senza ma e 101).

“Questo album si chiama il corpo umano e, per la prima volta da quando faccio dischi, il titolo è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Subito dopo ho pensato alla copertina, che non poteva avere la mia faccia, perché sarebbe stato troppo ridondante. Ho così pensato a quel gioco di quando eravamo bambini, l’allegro chirurgo, ed ho chiamato Sergio Pappalettera chiedendogli di crearne con il mio volto e il mio corpo. Inizialmente, avevo le mutande rosse. Poi, mia figlia Teresa mi ha detto: ‘Perché non metti i boxer che avevi nella copertina del tuo primo disco”.

Scritto in oltre due anni e realizzato come un salto, uno scatto dopo una lunga rincorsa, Il Corpo Umano Vol.1 arriva a distanza di otto anni da Oh, Vita! e di tre anni da Il Disco Del Sole ed è composto da 15 canzoni che rappresentano il primo volume del nuovo progetto discografico di Jovanotti, all’interno del quale troviamo una speciale dedica… per chi ha donato amore e significato alla sua vita (“A Francesca e Teresa, le mie ragazze“); per chi lo segue con cuore e passione, creando un legame che va oltre le parole (“Alla mia gente, a chi lo sente e lo sa“); per un mondo che, tra difficoltà e speranza, continua a girare, sempre pronto a sorprenderci con grandi lampi di gioia e di luce (“Alla gentilezza degli sconosciuti”).

Disponibile sia in formato fisico (doppio vinile giallo autografato e numerato, doppio vinile rosso in esclusiva su Amazon, CD autografato e numerato) che in digitale, Il Corpo Umano Vol.1 verrà pubblicato anche su YouTube, dove ogni brano sarà accompagnato da un “visual” diverso, girato alla Galleria Borghese di Roma, tra le statue di Bernini e Canova.

*nessuna statua o opera è stata sfiorata, e sono state usate luci di scena collaudate e approvate dalla soprintendenza.

JOVANOTTI, “IL CORPO UMANO VOL.1”

Il Corpo Umano è un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità. Di fatto, ogni brano contenuto al suo interno non è altro che una tappa di un percorso personale e universale, dove emozioni profonde e introspezione si fondono con suoni contemporanei e contaminazioni globali.

L’album è infatti un invito ad esplorare i confini della propria identità, nonché ad affrontare le sfide del cambiamento, a celebrare la vita, a vivere senza filtri e a trasformare le proprie fragilità in forza. Si tratta dunque di un vero e proprio manifesto di cambiamento e di volontà, pieno di romanticismo e di gusto per l’arte della canzone pop.

“Il mio album si chiama Il Corpo Umano non solo perché è stato il mio personale campo di indagine e di battaglia dell’ultimo anno e mezzo, ma soprattutto perché il mio viaggio mi ha aperto panorami nuovi rispetto a questo argomento inesauribile“, ha raccontato Jovanotti a proposito del titolo del suo nuovo progetto discografico.

Poi, ha aggiunto: “Normalmente sentiamo di avere un corpo quando il corpo si rompe o si ammala, così come ci accorgiamo dell’aria quando ci viene a mancare. Si tratta quindi, per me, di iniziare o proseguire con nuova consapevolezza un lavoro sul ‘sentire’ il corpo, l’aria, la luce, il respiro, i cambiamenti in atto, il dolore, il piacere, l’amore, gli altri, la natura, la cura, le emozioni, le idee e il flusso dei pensieri“.

JOVANOTTI: LA RIVOLUZIONE DELLA GENTILEZZA

Durante un incontro con la stampa e con alcuni fan, Jovanotti ha riassunto il senso di questo suo nuovo progetto discografico con l’ultimo verso della title track, che inizia con un sirtaki e recita: “Che gioia immensa vedere il corpo umano che sublima la violenza in una danza“.

E, proprio partendo da questa frase, Lorenzo (Jovanotti, ndr) ha risposto a chi continua a chiedergli come fa ad essere sempre così ottimista:

“Oggi il pessimismo funziona. La paura fa vincere le elezioni; il vittimismo fa vendere libri; le serie crime sono quelle che funzionano di più. Io, chiaramente, so benissimo che il mondo è un postaccio, che è complesso, complicato, preoccupante e minaccioso, ma questa non è tutta la verità. È solo un aspetto. Di fatto, il mondo è complesso, ma la bellezza esiste, così come esistono la gentilezza, il talento, la cura e il progresso.

Esiste la possibilità di migliorarsi, di incontrarsi, di parlarsi, di trovare un punto d’accordo. Ottimismo è, per definizione, una parola comoda, che viene spesso utilizzata come sinonimo di naif. Io non sono dunque ottimista. Semplicemente, mi piace guardare la realtà e la realtà è sempre stupefacente. Il bene esiste. Il bene trionferà“.

