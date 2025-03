Jovanotti debutta con il PALAJOVA 2025: musica, energia e una setlist esplosiva

Il PALAJOVA 2025 è iniziato. Dopo anni di stop, Lorenzo Jovanotti è tornato sul palco con un tour nei palasport e una scaletta esplosiva, riportando la sua musica in una dimensione più intima rispetto agli show mastodontici delle spiagge italiane.

Il debutto a Pesaro il 4 marzo ha confermato che la sua energia è rimasta intatta, e lo show ha conquistato subito il pubblico con una setlist che alterna hit storiche, nuovi brani e momenti di pura festa.

Con 37 date già sold out su 50, Jovanotti si conferma come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Ma il vero cuore dello spettacolo è la musica, con una scaletta che attraversa generazioni di successi, dai classici come L’ombelico del mondo e Penso positivo ai pezzi più recenti, passando per medley costruiti per esaltare il ritmo e l’interazione con il pubblico.

Ci sono voluti più di due anni dopo l’incidente per prendere lo slancio e arrivare con maggiore forza, come un vero e proprio elastico umano, al ritorno sul palco… più forte che mai.

Di anni dall’ultimo tour nei palasport ne sono passati ben 7, un periodo in cui il cantautore ha girato le spiagge italiane con l’amato, ma anche contestato, Jova Beach.

Il PALAJOVA regala 145 minuti di spettacolo puro prodotto – come da trent’anni a questa parte – da Trident Music di Maurizio Salvadori. Sul palco con Lorenzo una band incredibile, “la miglior band che abbia mai avuto”, la definisce, composta da 12 solisti a disposizione delle canzoni.

Vale la pena citarli uno per uno e leggere le loro dichiarazioni.

La band del palajova

La “J street band” per la prima volta in questa inedita formazione:

SATURNINO al basso

Al fianco di Lorenzo al basso da trentacinque anni.

“Essere qui stasera dopo quello che è successo è un vero miracolo. E poter condividere il palco con questa band, con musicisti con cui suono da sempre, ma anche con il grande talento di solisti che non hanno mai suonato con noi, è un’epifania. È meraviglioso vedere come il nostro sound abbia generato tra i musicisti nuove generazioni di entusiasmo e di passione. Un vero regalo della vita.”

CHRISTIAN “NOOCHIE” RIGANO alle tastiere e ai synth

Storico collaboratore di Lorenzo dal 2015.

“Quest’anno io festeggio 20 anni di tour e di musica assieme a Lorenzo. Inutile dire che è stato un percorso incredibile dove abbiamo condiviso esperienze musicali ed umane indimenticabili. Ma la cosa ancora più bella è che Lorenzo in ogni tour alza sempre di più l’asticella, la sua energia è contagiosa e ci spinge a fare sempre qualcosa di più, ad evolverci e a non accontentarci mai. Quest’anno sarò sul palco assieme alla migliore band di sempre e non vediamo l’ora di suonare!”

ADRIANO VITERBINI alla chitarra

Classe 79, musicista poliedrico amato da artisti del calibro di Bombino, che lo ha voluto con sé in duo per il tour europeo del 2021, e cofondatore con Riccardo Sinigallia e Ice One del trio ON.

“In questo concerto prendo fuoco! Mi risuonano immaginazioni che ho sempre coltivato e nelle quali mi riconosco. Performare con Jovanotti e la band, ai quali sono grato, è commovente ed eccitante nello stesso momento. Dovizia di dettagli e momenti di estasi si mescolano. Un paradiso per la chitarra!”

LEO DI ANGILLA ritmica

Ritmica in tour con Lorenzo dal 2012.

“Questa è una band straordinaria, dove ogni musicista è un solista, preparatissimo e competente e dove tutti fanno al meglio quello che sanno fare dando un contributo spettacolare al risultato finale! È pura eccellenza, dove tutto scorre senza inciampare sull’ego e da vita alla meraviglia della musica.”

CARMINE “BDOG” LANDOLFI alla batteria

“Essere sul palco con Lorenzo per me è la realizzazione di un sogno. Lo seguo da quando ero ragazzino e ora suonare con lui pezzi che fanno parte della mia formazione musicale è un’emozione incredibile. Quando parte Mezzogiorno è davvero una festa e mi diverto tantissimo. È un’esperienza unica, piena di energia, musica e condivisione e mi sento già in famiglia circondato da musicisti e colleghi straordinari.”

KALIFA KONE ritmica

Nato a Bamako, Mali, dopo l’esperienza al Jova Beach Party è alla sezione ritmica del PALAJOVA. Suona diversi strumenti tradizionali diffusi con differenti varianti in tutta l’Africa: djembe, doun doun, bara, balafon, tama, calabasse, ngonì.

“E’ un privilegio per me suonare con Lorenzo in Italia è come stare in famiglia con la massima libertà di sperimentare perché con Lorenzo ciascuno può trovare una dimensione personale al proprio talento e alla propria creatività.”

FRANCO SANTARNECCHI al piano

storico favoloso piano di A te, di cui è con Lorenzo coautore della musica:

“Ho sempre stimato Lorenzo e ho sempre desiderato suonare con lui. Ha la grande capacità di scegliere sempre con cura il suo team e i suoi collaboratori e come musicista stare sul palco con lui è un’occasione di continua crescita importante per ciascuno di noi. Lo è da 20 anni e continua ad essere ogni sera una grande festa!”

GIANLUCA PETRELLA che guida la sezione dei fiati

“Ho il piacere di essere parte dello spettacolo di Lorenzo per la quarta volta. Uno show accurato, armonioso e appassionante. Far parte di una squadra che agisce in sincrono mi permette di accrescere la mia esperienza sul palco che ha attraversato momenti diversi: dalla mia prima collaborazione nel 2016, passando per i vulcanici Jova Beach fino ad arrivare ai palazzetti di oggi.

Lorenzo ha la qualità di coinvolgere tutti, dai musicisti ai tecnici, dagli assistenti a qualsiasi collaboratore, attraverso capacità di supporto e guida riuscendo a ispirare ognuno di noi.”

CAMILLA ROLANDO alla tromba

“Lorenzo è una macchina da guerra e lo show che ha montato è energia allo stato puro. Ballo dall’inizio alla fine, non riesco a stare ferma e la band è fantastica ci stiamo divertendo moltissimo, sia sul palco che fuori dal palco, e questo verrà sicuramente percepito anche dal pubblico. Lorenzo è un vero capitano con una visione dello spettacolo a 360°, sa esattamente come rendere tutto al massimo.”

SOPHIA TOMELLERI al sax

“Siamo tanti e l’energia che si crea è ogni volta rigenerante! Per me andare in proscenio a fianco di Lorenzo per Mi fido di te è una grande emozione che spero arrivi anche al pubblico. Non ho mai avuto occasione di esibirmi davanti a cosi tante persone e vivere questa occasione in un ambiente così rilassato ed accogliente lo rende sicuramente più facile.”

MORIS PRADELLA ai cori e seconda chitarra

“Lavorare con Lorenzo è un viaggio incredibile. Tutti abbiamo sognato di lavorare con lui, e i piedi su questo palco festeggiano non solo quel sogno, ma anche quello che prende vita ogni giorno. Insieme. Gratitudine immensa per ogni nota condivisa. Con Lorenzo. Con questa band.”

MICOL TOUADI ai cori

“Negli anni ’90, mi regalavano i CD di Jovanotti. Mi chiudevo in camera a cantare tutte le sue canzoni, sognando ad occhi aperti. Oggi quel sogno è diventato realtà. “Come posso io non celebrarti, vita?”

JENNIFER VARGAS cori

“Per descrivere questa esperienza magnifica ho bisogno di 3 parole: onorata, perché è uno dei sogni della mia vita! Benedetta, perché mi è stato donata un’opportunità che arricchirà la mia persona. Euforica perché questa nave che sta per salpare farà arrivare onde di gioia e divertimento a tutti, anche a quelli più lontani!!!! Ed infine che te lo dico a fare, con un capo della banda così, navigheremo con la consapevolezza che tutto andrà alla stragrande!”

L’ingegnere del suono è Pino “Pinaxa” Pischetola, che oltre a seguire il lavoro in studio di registrazione dal 2004, collabora a tutti gli show di Lorenzo dal 2013.

OPENING ACT

Le opening act saranno affidate ad Axell e Nicol.

