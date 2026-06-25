25 Giugno 2026
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25 Giugno 2026

Jacopo Sol firma Onda Blu, nel nuovo singolo una notte sospesa sul mare

Il cantautore pubblica per Island Records un brano notturno costruito sull'immagine del mare e di una luna piena sulla scogliera.

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Jacopo Sol in uno scatto promozionale su fondo verde per il singolo Onda Blu
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Esce a mezzanotte Onda Blu, il nuovo singolo di Jacopo Sol per Island Records/Universal Music Group. Un brano notturno e sospeso, costruito attorno all’immagine del mare e di una luna piena sulla scogliera.

Ci sono notti che sembrano ferme, in cui il tempo rallenta e ogni cosa appare più nitida sotto la luce della luna. È da qui che nasce Onda Blu: il desiderio di allontanare l’alba, di restare ancora qualche istante dentro un momento perfetto.

Il significato di Onda Blu

Il mare attraversa tutto il brano e diventa metafora di emozioni che mutano di continuo, seguendo lo stesso movimento incessante delle onde. Al centro del racconto c’è la volontà di trattenere una connessione autentica, di prolungare un momento di vicinanza prima che venga inghiottito dal tempo.

La musica diventa così il linguaggio con cui cercare l’altro, una forza invisibile capace di creare uno spazio sospeso, lontano da tutto il resto. Con Onda Blu, Jacopo Sol firma una canzone che racconta un momento in cui le distanze si annullano e tutto sembra potersi fermare: un tempo fuori asse, in cui la realtà perde definizione e resta soltanto la sensazione di essere dentro una parentesi emotiva irripetibile.

Chi è Jacopo Sol

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore italiano nato il 20 maggio 2002 a San Severo, in provincia di Foggia. Cresciuto ascoltando artisti come Pino Daniele e David Bowie, a otto anni inizia a studiare chitarra: il primo accordo imparato, il Sol maggiore, ispira il suo nome d’arte. Nel 2022 si trasferisce a Milano per studiare Economia e portare avanti il suo percorso musicale, sperimentando sonorità che uniscono acustico ed elettronico.

Nel 2023 partecipa a Sanremo Giovani con Cose che non sai, arrivando in finale. Successivamente entra nella scuola di Amici nella ventiquattresima edizione, nella squadra di Rudy Zerbi, dove pubblica singoli come Complici, Di tutti ed Estremo. A maggio 2025 esce l’EP di debutto Dove Finiscono i Sogni?, sette brani uniti dall’autenticità emotiva e da una scrittura intima. Nei mesi successivi pubblica Luci Spente, Gran Finale e Lei, portando per la prima volta la sua musica nei club italiani.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Onda Blu
  • ▸ Artista · Jacopo Sol
  • ▸ Etichetta · Island Records, Universal Music Group

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