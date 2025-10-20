“A volte, solo al buio si vede bene davvero”: Jacopo Sol torna con “Luci Spente”

Jacopo Sol, significato del testo del nuovo singolo, Luci spente.

Il cantautore dà ufficialmente il via a una nuova fase del suo percorso artistico con questo nuovo brano in uscita venerdì 24 ottobre per Island Records/Universal Music.

A pochi mesi dal suo debutto discografico con l’EP Dove finiscono i sogni?, Jacopo Sol torna con una ballad intima e viscerale che segna un nuovo inizio, umano prima ancora che musicale.

Jacopo Sol – “Luci Spente”: significato del brano

“A volte, solo al buio riusciamo a vedere bene davvero“.

È da questa immagine che nasce Luci Spente: un brano che prende vita quando le difese si abbassano e restiamo soli con noi stessi, senza filtri né maschere.

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Jacopo Sol si mette a nudo raccontando la fragilità come punto di partenza e non come debolezza. La canzone è il primo pezzo scritto dall’artista dopo la scuola, in collaborazione con il pianista e compositore Emiliano Blangero.

Una ballad che si muove tra malinconia e rinascita, tra il bisogno di proteggersi e il desiderio di mostrarsi per ciò che si è davvero.

“Amici mi ha insegnato tante cose; mi ha fatto fare delle domande, mi ha spinto a darmi delle risposte a qualcosa che non mi ero mai chiesto: come sono fatto? Cosa mi fa paura? “Luci Spente” mi racconta, racconta la paura di mostrarsi fragile anche davanti agli occhi di chi ti vuole così tanto bene che ti accetterebbe in ogni modo“.

Jacopo Sol live: le date del tour

Il brano arriva in concomitanza con il primo tour nei club di Jacopo Sol, un viaggio di tre date prodotto da Next Show e Intera, in cui l’artista porterà sul palco la sua intensità e la sua scrittura emotiva.

Date:

18 ottobre – Bari, Demodè

– Bari, Demodè 19 ottobre – Roma, Largo Venue

– Roma, Largo Venue 26 ottobre – Milano, Santeria Toscana 31

TESTO LUCI SPENTE – JACOPO SOL

