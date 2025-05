Jacopo Sol tra pop contemporaneo e cantautorato nell’EP d’esordio “Dove Finiscono i Sogni?”

Jacopo Sol: l’esordio con Dove Finiscono i Sogni? e l’esibizione al Nameless Festival

Disponibile in formato fisico e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 maggio per Island Records / Universal Music Italy, Dove Finiscono i Sogni? è il primo EP di Jacopo Jol.

Il contiene tutti e tre i singoli – Complici, Di Tutti ed Estremo – che il giovane cantautore ha presentato ad Amici 24, dove si è distinto per una scrittura autentica, capace di raccontare l’amore nella sua forma più nuda e contraddittoria.

Ed ecco che nelle sue canzoni c’è sì la passione, ma c’è anche tanta rabbia. In Estremo, ad esempio, “l’amore è un male a cui non c’è rimedio”. Insomma, non è una carezza, ma una scossa, che Jacopo Sol sceglie di accogliere, abbracciando questo sentimento nella sua forma assoluta, senza alcuna riserva.

JACOPO SOL, “DOVE FINISCONO I SOGNI?”: la tracklist

Oltre ai tre singoli sopra citati, l’EP contiene altri tre brani inediti e una cover, Hotel California degli Eagles, che è stata molto più di un omaggio.

Questo brano rappresenta infatti un autentico tributo alle radici artistiche di Jacopo Sol, che sulle note di questo brano ha emozionato e colpito nel profondo, puntando un faro sulla sua capacità di entrare nel cuore delle canzoni, per poi restituirle con un’intensità nuova.

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, il 1° giugno il cantautore salirà sul palco del Nameless Festival per il format “Island Presents”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Lago di Como.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’EP: