Jacopo Sol, Lei: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo aver chiuso il percorso del suo EP d’esordio, Dove Finiscono i Sogni?, con un Gran Finale, Jacopo Sol torna con una nuova consapevolezza: “C’è qualcosa di incontrollabile in LEI“.

Ed è proprio questo, Lei, il titolo del suo nuovo singolo, in uscita per Island Records, che trasla in musica un sentimento che fatica a restare fermo: un’emozione che accelera, toglie il respiro e non lascia spazio alla quiete, come un urto improvviso o un vento che ti travolge quando meno te lo aspetti.

JACOPO SOL, “LEI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In Lei Jacopo Sol traduce in musica ciò che spesso le parole faticano ad esprimere e cattura l’essenza di un sentimento che non conosce tregua: una passione improvvisa e totale, così intensa da occupare ogni spazio.

Ed ecco che il brano viaggia in bilico tra dolcezza e urgenza, tra fragilità e forza, mentre – musicalmente parlando – si muove su un rock veloce ed energico, attraversato da elementi elettronici che ne rendono il sound urgente e contemporaneo.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il basso guida la corsa della canzone, mentre la produzione spinge e graffia, mantenendo costante una tensione fisica che accompagna l’ascolto dall’inizio alla fine.

Ma è proprio in questo contrasto tra musica e parole che Lei trova la sua forza. Così, mentre il suono corre, la scrittura si espone, lasciando emergere insicurezze, attrazione e stupore.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Lei sarà disponibile a partire da venerdì 13 febbraio.