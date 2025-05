Intervista a Jacopo Sol: “Ad Amici ho imparato a conoscermi. I sogni? Non hanno limiti, sono infiniti”

Intervista a Jacopo Sol in occasione dell’uscita del suo primo EP Dove Finiscono i Sogni? dopo la partecipazione ad Amici 24

Dopo l’esperienza ad Amici 24, Jacopo Sol ha pubblicato il suo primo EP Dove Finiscono I Sogni? (Island Records / Universal Music Italy) disponibile da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme.

Si tratta di un progetto composto da sette tracce – tra cui una cover – che racchiudono esperienze, emozioni e tutta la sensibilità del cantautore nei suoi 22 anni.

All’interno della tracklist sono presenti anche i tre brani presentati ad Amici 24, ovvero Complici, Di tutti ed Estremo e la cover di Hotel California, presentata durante una delle puntate del Serale.

Inoltre, Jacopo Sol presenterà live Dove Finiscono I Sogni? il 1° giugno, quando salirà sul palco del Nameless Festival per il format “Island Presents”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Lago di Como. A questo evento, segue un tour nei club il prossimo autunno:

18 OTTOBRE – Demodè, Bari

19 OTTOBRE – Largo Venue, Roma

26 OTTOBRE – Santeria Toscana, Milano

I biglietti sono già disponibili su TicketSMS.

“DOVE FINISCONO I SOGNI?”: INTERVISTA A JACOPO SOL

Il titolo, così particolare quanto curioso, deriva dalla sua storia personale e da – appunto – un sogno che Jacopo Sol ha fin da piccolo:

«Il titolo è un concetto che in realtà parla un po’ di come ho vissuto la mia vita fino ad adesso. Fin da bambino sono stato un sognatore e già da quando ho iniziato a suonare la chitarra sognavo di vivere di musica».

Tra i brani dell’EP, Jacopo Sol è legato particolarmente a Quelli come me perché parla di sé stesso, al contrario delle altre tracce:

«Cerco di trattare sempre una parte di me in ogni pezzo. Quelli come me parla più di me in alcune parti, anche se spesso racconto delle storie e non qualcosa di me in particolare, mentre questo pezzo parla puramente di me».

Bilancio positivo per il cantautore ad Amici 24, che descrive l’esperienza come costruttiva sotto tutti i punti di vista:

«Mi porto dietro il lavoro fatto sulla tecnica vocale perché non avevo mai studiato canto, la possibilità di lavorare con una scenografia pazzesca e dei ballerini, ma la cosa maggiormente positiva è stata la possibilità di conoscersi. Essendo in un luogo senza distrazioni, puoi farti tante domande, io sono una persona che pensa tanto e lì avevo la possibilità di farlo ancora di più».

Ma per Jacopo Sol… dove finiscono i sogni? Scoprilo ascoltando la nostra intervista!