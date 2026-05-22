Jacopo Martini ha annunciato l’uscita del suo primo album omonimo. Jacopo Martini disponibile dal 22 maggio per Zefiro Records / Island Records – Universal Music Italia, dopo i singoli Io odio, Cambierò (la luna piena) e Un’isola che, che negli ultimi mesi hanno iniziato a definire il suo stile tra cantautorato e arrangiamenti soul.

La scelta del titolo non è casuale: il disco segna un passaggio più diretto e personale rispetto ai primi lavori del cantautore. Molti dei brani sono nati inizialmente in casa, con Jacopo Martini impegnato anche nella registrazione di diversi strumenti, prima della co-produzione finale insieme a Ugo Bongianni e Axel Pani.

Jacopo Martini pubblica il suo primo album omonimo

Nel disco convivono riferimenti al cantautorato italiano e influenze internazionali. Nelle sonorità si alternano momenti più soul, arrangiamenti rétro e scrittura intimista, con richiami che vanno da Gino Paoli a Van Morrison, passando per Randy Newman e Devendra Banhart.

Il progetto punta soprattutto sulla scrittura e sulla costruzione delle immagini. I singoli usciti finora avevano già mostrato due lati diversi dell’artista: quello più ironico di Io odio e quello più malinconico e notturno di Cambierò (la luna piena).

Le canzoni presenti nel disco Jacopo Martini

L’album si apre con Un’isola che, brano costruito attorno all’idea di una relazione vissuta come spazio isolato e protetto. In Amore mio emerge invece un taglio più cinematografico, mentre Io odio torna a lavorare sull’ironia e sulle piccole insofferenze quotidiane.

Tra i brani già conosciuti c’è anche Mille bugie, presente in precedenza nell’EP Canzoni. Più raccolti i toni di Un sogno lasciato a metà e Almeno tu, che si muovono su temi legati alla memoria e alla ricerca di stabilità emotiva.

Nel finale trovano spazio anche Tutto bene, costruita su arrangiamenti soul e testi più sarcastici, e Noi due (le coccole), dedicata alla dimensione quotidiana di una relazione.

La tracklist di Jacopo Martini

Un’isola che

Amore mio

Cambierò (la luna piena)

Io odio

Mille bugie

Un sogno lasciato a metà

Almeno tu

Tutto bene

Noi due (le coccole)

Non mi lascio andare

Le mie labbra

Con questo album, Jacopo Martini prova a mettere ordine nei diversi elementi emersi nei singoli pubblicati finora, mantenendo al centro una scrittura molto personale e arrangiamenti che guardano più al cantautorato classico che alle tendenze del momento.