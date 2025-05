Jacopo Martini apre un nuovo capitolo artistico con l’EP “Canzoni”

Venerdì 16 maggio è uscito Canzoni (Zefiro Records / Island Records / Universal Music Italia), il nuovo EP di Jacopo Martini, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Con Canzoni, Jacopo Martini inaugura un nuovo capitolo artistico con il suo vero nome, lasciandosi alle spalle gli pseudonimi e il suo vecchio nome d’arte Jacopo Planet.

Questo nuovo EP è un piccolo manifesto personale e musicale dell’artista che trasmette un messaggio diretto fin dal titolo: Canzoni. È proprio di questo che si tratta, sono canzoni scritte con sincerità, senza sovrastrutture e nel tentativo di restare fedeli a un’urgenza creativa profonda e autentica, nella speranza che qualcun altro ascoltando, possa capirla.

Per Jacopo Martini si tratta di un progetto molto intimo, con dettagli sonori caldi e melodie rétro, senza mai abbandonare il pop contemporaneo.

Lo racconta così: «Esattamente un anno fa mi sono chiuso in casa a Roma e ho scritto delle “canzoni” ‘come piacciono a me’. Ad ogni brano che aggiungevo mi dicevo che queste forse sarebbero piaciute soltanto a me. E vabbè. Ho registrato le chitarre, i fiati, i tamburi e la voce in camera da letto negli orari meno trafficati per non avere rumore nelle registrazioni. E poi pian piano, mandando la musica in giro, un po’ per magia, si sono aggiunte delle persone, che hanno capito quello che volevo raccontare».

JACOPO MARTINI, “CANZONI”

Classe 1995, Jacopo Martini è un artista poliedrico che si muove tra musica, produzione e regia. Dopo il percorso artistico come Jacopo Planet, con esperienze internazionali tra la Francia e gli Stati Uniti e una partecipazione a XFactor Italia, nel 2025 inaugura un nuovo capitolo con il suo vero nome.

Formatosi al Berklee College of Music, Jacopo Martini unisce influenze italiane e internazionali in un linguaggio sonoro personale, dove convivono Gino Paoli e Devendra Banhart, Van Morrison e Randy Newman. Il suo stile mescola eleganza, ironia e uno sguardo sempre sincero sulle cose.