Iva Zanicchi: Dolce far niente, testo e significato della nuova canzone presentata a Verissimo

Iva Zanicchi testo e significato di Dolce far niente, il nuovo singolo presentato in anteprima a Verissimo da Silvia Toffanin domenica 27 aprile 2025.

L’Aquila di Ligonchio, come da sempre è soprannominata, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con Voglio amarti e la pubblicazione dell’album Gargana, torna con una canzone pensata per far ballare tra spiagge e balere italiane.

Durante l’ospitata a Verissimo, Iva Zanicchi ha parlato della sua vita e ha raccontato un divertente aneddoto legato a Papa Francesco, ricordando come il Santo Padre fosse convinto che la celebre Zingara fosse stata cantata da Mina.

Iva Zanicchi Dolce far niente testo e significato del brano

Il brano, scritto da A-Clark e Vinny che hanno accompagnato Iva nell’esibizione, racconta l’intensità di un amore estivo, fatto di momenti sospesi tra dolcezza, desiderio e malinconia.

Dolce far niente descrive un legame profondo, nato sotto il sole e il vento di un’estate italiana, dove ogni sguardo e ogni respiro diventano ricordi indelebili.

Iva Zanicchi Dolce far niente testo

Dolce far niente, dolce come una poesia

come il vento di un’estate, italiana

con te

E tu,

e tu non lasciarmi andare via

E noi, tra noi acqua salata e nostalgia

Nei tuoi occhi color mare

Io mi sento di affogare

Mentre il tuo profumo resta con me

na na na na na

na na na na na

E tu,

e tu non lasciarmi andare via

E noi, tra noi acqua salata e nostalgia

Nei tuoi occhi color mare

Io mi sento di affogare

Mentre il tuo profumo resta con me

Giochi di sguardi tra noi

Le parole, parole che vogliono

passano in un attimo e poi

Mi togli il fiato all’improvviso

Mentre tu mi sfiori il viso

Mentre tu mi lasci addosso il tuo respiro

Quello strano appuntamento

Lo so è stata una follia

Una follia che rifarei

Per riabbracciarti ancora

Per riavere la tua pelle

Abbracciata sulla mia

Per un bacio sulle stelle

Dolce far niente

dolce come una poesia

Come il vento di un’estate, italiana

con te

E tu,

e tu non lasciarmi andare via

tra noi, tra noi acqua salata e nostalgia

Nei tuoi occhi color mare

Io mi sento di affogare

Mentre il tuo profumo resta con me

na na na na na

na na na na na

Nei tuoi occhi color mare

Io mi sento di affogare

Mentre il tuo profumo resta con me