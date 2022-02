Iva Zanicchi dopo Sanremo torna con ben due album: gli inediti di “Gargana” e un disco di sole canzoni di Cristiano Maglioglio

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, Iva Zanicchi pubblica il suo nuovo disco. Gargana – questo è il titolo – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 febbraio 2022 (etichetta Luvi Records – distribuzione Believe Digital).

L’Aquila di Ligonchio ha scelto di festeggiare sessant’anni di carriera, tornando sul palco dell’Ariston dove si è messa in gioco con verve ed eleganza. Durante le serate della kermesse, Iva Zanicchi ha dimostrato la sua grande capacità comunicativa e d’interprete, oltre a regalare qualche momento di ironia. Il pubblico – per tutta risposta – le ha tributato il riconoscimento più bello che un’artista può desiderare: la standing ovation.

Gargana è una sorta di abbraccio ideale e di ringraziamento che Iva Zanicchi regala al suo pubblico. A proposito del disco, l’artista ha dichiarato: “Un ringraziamento particolare, voglio rivolgerlo a Daniele Ronda e Sandro Allario che, con grande competenza e professionalità, hanno partecipato al progetto e alla sua realizzazione. Un grazie grande a mia figlia Michela e a Fausto per avere a lungo insistito perché tornassi a realizzare un nuovo progetto discografico, che è un abbraccio affettuoso, a voi tutti, con tutto il mio amore“.

Il disco contiene brani molto diversi tra loro, con sei inediti (tra cui Voglio Amarti) e sette cover di canzoni del panorama musicale non solo italiano, ma internazionale. Ciò, a ricordare che Iva Zanicchi ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, dall’Europa al Sud e Nord America, dall’Asia all’Australia, incidendo in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e giapponese).

I brani dell’album sono caratterizzati dal graffio blues inconfondibile della voce dell’artista. Gargana vuole essere un omaggio alla voce di Iva Zanicchi, a partire proprio dal titolo. Gargana è un termine del dialetto di Ligonchio, che significa “voce”, l’appellativo che accompagna da sempre l’artista. Oggi, quella bambina dalla voce straordinaria è ancora in lei, rendendone immutato lo sguardo.

In Gargana, Iva Zanicchi dimostra ancora una volta di saper dialogare non solo con autori “storici”, ma anche con giovani per i quali ha sempre avuto un’attenzione particolare.

Gargana, la tracklist

Qui di seguito potete leggere la tracklist del nuovo disco di Iva Zanicchi:

1. Voglio amarti – 3:48 (testo: Emilio Di Stefano – musica: Italo Ianne, Vito Mercurio, Celso Valli)

2. Lacrime e buio – 3:13 (testo: Daniele Ronda – musica: Beth Hart)

3. Amore mio malgrado – 3:19 (testo: Renato Pizzamiglio – musica: Giuseppe Santamaria)

4. Abandonada – 4:21 (testo: Michael Sullivan – musica: Paulo Sergio Valle)

5. Così poco di te – 3:47 (testo: Attilio Fontana – musica: Francesco Ventura)

6. Vecchio frack – 3:45 (Domenico Modugno)

7. Per un istante – 4:09 (testo: Giacomo Giacomini – musica: Paolo Di Sabatino)

8. Canzone – 3:03 (testo: Don Backy, Detto Mariano – musica: Don Backy)

9. Ghir enta – 4:21 (testo: Souad Massi – musica: Orlando Morais)

10. Appunti di viaggio – 3:26 (testo: Beatrice De Dominicis – musica: Luca Proietti)

11. Dove sei – 3:16 (testo: Franco Ciani – musica: Tiziano Montaresi)

12. Sangue nero (Cancào do mar) – 3:57 (testo: Ferrer Trinidade, Cristiano Malgioglio – musica: Frederico De Brito)

13. Vola colomba – 3:39 (testo: Franco Del Prete – musica: Sal Da Vinci)

I tredici brani sono stati registrati e mixati presso diversi studi di registrazione dislocati tra Bergamo, Milano e dintorni, Bologna, Castelnuovo Monti (RE). Hanno partecipato agli arrangiamenti dei brani i maestri: Celso Valli, Daniele Ronda e Sandro Allario, Adriano Pennino, Diego Calvetti, Sante Palumbo, Paolo Di Sabatino, Danilo Minotti, Maurizio Giannotti, Luca Proietti, Tiziano Montaresi e Michele Schembri.

Iva Zanicchi canta Cristiano Malgioglio

Gargana non è però l’unico progetto discografico che vede Iva Zanicchi come protagonista. Dal 18 febbraio 2022 è infatti disponibile Iva Zanicchi canta Cristiano Malgioglio.

Si tratta di una raccolta di 20 brani che unisce e omaggia l’arte autorale di Cristiano Malgioglio e la voce di Iva Zanicchi. Il disco contiene le canzoni più celebri scritte dal primo per la seconda, molte delle quali mai editate prima su CD. L’album contiene inoltre, come bonus track, il brano Ardente in una nuova versione ‘’remix’’ realizzata per l’occasione da Malgioglio.

Ecco la tracklist di Iva Zanicchi canta Cristiano Malgioglio:

1. Per te

2. Chi mi darà

3. Ardente

4. Ha scelto me

5. Testarda io (la mia solitudine)

6. A parte il fatto

7. Hotel, motel

8. Libera, senza complessi

9. Incontro

10. Tu… playboy

11. A malapena

12. Dimmi se c’è lei

13. Ciao cara come stai?

14. E’ così che ti voglio

15. Caro Pietro

16. Sei contento

17. Agrodolce

18. La gelosia (feat. Cristiano Malgioglio)

19. Confessioni

20. Ardente (Cristiano Malgioglio Remix)