Irene Grandi torna con “Oro e rosa”, brano che intreccia malinconia e speranza e anticipa l’uscita del disco omonimo

Irene Grandi torna con nuova musica e un singolo, Oro e Rosa, che profuma di rinascita.

Fuori dal 31 ottobre per Cose da Grandi con distribuzione ADA Music Italy), il brano anticipa l’uscita dell’omonimo album di inediti, atteso per il 14 novembre 2025.

Oro e Rosa: il nuovo singolo di Irene Grandi

Prodotto artisticamente da Pio Stefanini, Oro e Rosa intreccia sonorità pop con un’energia luminosa e malinconica al tempo stesso. È un upbeat fresco e contagioso, un invito al sorriso che vibra in equilibrio tra passato e futuro, nostalgia e rinascita.

“Siamo i colori dell’aurora” canta Irene, in un verso che diventa una dichiarazione d’amore e di vita. Anche la perdita, qui, si apre alla possibilità di rinascere. Nel testo affiorano echi di notti condivise, luoghi e sguardi che tornano come onde di memoria. La canzone si trasforma così in un rito di cura, un gesto intimo per colmare la distanza e ritrovare armonia.

Il significato di Oro e Rosa e l’attesa per l’album

Il singolo anticipa l’anima del nuovo disco, in cui oro e rosa si fondono come due sfumature della stessa luce: quella che abita i confini del giorno, l’alba e il tramonto. Momenti che si inseguono e si completano a vicenda, soglie di trasformazione dove tutto può ancora accadere.

Con oltre cinque milioni di dischi venduti e trent’anni di carriera, Irene Grandi torna con un progetto che segna una nuova tappa del suo cammino artistico. Un ritorno atteso, che arriva a cinque anni dall’ultimo album, dopo un percorso intenso tra ricerca e rinascita.

Negli ultimi anni, l’artista ha riscoperto le proprie radici e passioni musicali: dal tour Io in Blues, in cui ha omaggiato le sue prime ispirazioni, alla tournée celebrativa Fiera di Me per i trent’anni di carriera, fino alla partecipazione al musical internazionale The Witches Seed con le musiche di Stewart Copeland dei Police.

Oro e Rosa: il nuovo album in uscita il 14 novembre

L’album Oro e Rosa sarà disponibile dal 14 novembre 2025 e raccoglierà i singoli pubblicati negli ultimi mesi — Fiera di me, Universo e Favole — insieme a nuovi inediti che raccontano una donna che ha imparato a trasformare la vita in musica, con la forza e la delicatezza di chi ha attraversato la tempesta ed è pronta a rinascere, ancora una volta, tra oro e rosa.