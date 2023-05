Irene Grandi prosegue il tour “Io in blues” con nuove date

Il progetto di Irene Grandi dedicato al blues e al soul prosegue senza sosta. Dopo l’uscita del vinile Io in blues Live, l’artista ha annunciato nuove date del tour Io in blues iniziato ad ottobre 2022. Si tratta di una serie di appuntamenti estivi sui palchi di numerosi festival in tutta Italia.

Con Io in blues, Irene Grandi è tornata al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni sessanta in poi. Lo spettacolo è un omaggio ad alcuni dei più carismatici artisti blues, italiani e internazionali. E’ anche un tributo alle radici della stessa artista, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco.

Il concerto è un viaggio fatto di brani che abbracciano un arco temporale dagli anni ’60 fino agli anni ’90. In scaletta, ci sono canzoni di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina. Irene Grandi presenta dal vivo anche E poi, sua personale rilettura del famoso brano del 1973 con cui ha voluto rendere omaggio alla famosa tigre di Cremona (qui il video di animazione curato da Grègori Dessi). Non mancano infine alcuni successi della stessa Grandi, riarrangiati in chiave rock-blues.

Sul palco, l’artista è accompagnata da Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria), e Pippo Guernera (hammond).

Io in blues, le date estive

Ecco le nuove date, ad oggi confermate, di Io in blues:

17 GIUGNO 2023 – RAVARINO (MO) – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – RASS. GIUGNO RAVARINESE

23 GIUGNO 2023 – TORRITA (SI) – PIAZZA MATTEOTTI – TORRITA BLUES FESTIVAL

25 GIUGNO 2023 – BOLZANO – ANFITEATRO DEL PARCO DELLE SEMIRURALI

12 LUGLIO 2023 – FIESOLE – TEATRO ROMANO

15 LUGLIO 2023 – COMO – ARENA DEL TEATRO SOCIALE

20 LUGLIO 2023 – MANCIANO (GR) – STREET MUSIC FESTIVAL – PARCO GIUSEPPE MAZZINI

Il calendario è in continuo aggiornamento.

