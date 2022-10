Irene Grandi torna ad omaggiare Mina reinterpretando il brano “E Poi”

Irene Grandi lancia il singolo E Poi, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 23 settembre 2022. La cantante toscana fa un omaggio personale a Mina, reinterpretando in chiave blues uno dei suoi brani più famosi. Del resto la passione della cantautrice per la Tigre di Cremona è cosa note e ne ha parlato proprio in una video intervista con noi.

La canzone è stata scritta nel 1973 da Shel Shapiro e Andrea Lo Vecchio, diventando un grande successo della “tigre di Cremona”. La rilettura che Irene Grandi propone, approfondisce ed esalta i connotati blues della canzone, grazie al sound caratterizzato dall’organo Hammond di Pippo Guarnera.

La cantante descrive così le atmosfere del brano: “Una canzone che racconta una storia scura, un viaggio nei sentimenti e nell’incapacità di volersi davvero bene. Ma che ci suggerisce anche che esiste sempre la possibilità di scegliere tra l’ombra e la luce. Sta a noi averne la consapevolezza e trovare la forza per uscire dall’oscurità. Nel video della canzone, Gregori Dassi ha creato un emozionante e simbolico “cortometraggio animato” che ci trasporta in questo cammino verso noi stessi”.

Irene Grandi, il video di E poi

E Poi è accompagnata da un videoclip ufficiale, ideato e realizzato da Grègori Dassi.

Il tour io in blues prosegue: ecco le prossime date

E Poi arriva alla fine di un’estate che ha visto Irene Grandi attraversare l’Italia con il suo tour Io in Blues. Proprio durante il tour è stato registrato live il singolo, che è stato poi mixato da Massimo Barbieri.

Nei prossimi mesi, l’artista proseguirà il tour nei teatri italiani. Sono stati già annunciati i primi concerti al Teatro Olimpico di Roma il 10 ottobre e al Teatro Celebrazioni di Bologna il 1° dicembre. In questi spettacoli, la cantante proporrà al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi riarrangiati in chiave rock-blues. Inoltre, farà un tributo alle proprie radici musicali presentando canzoni che sono state per lei fonte di ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina.