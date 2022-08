Videointervista a Irene Grandi: una vita al massimo... il successo, Pino Daniele, Vasco Rossi, Sanremo e ora il ritorno al Blues

Video intervista a Irene Grandi. L’anno prossimo cadranno i trent’anni di una carriera importante, costruita passo dopo passo, piena di soddisfazioni, contaminazioni, collaborazioni e soprattutto di passione, quella che l’ha spinta a non smettere mai di cercare di rinnovarsi, andando anche contro chi l’avrebbe voluta congelata nel tempo, la Irene Grandi di sempre.

Già perché lei, Irene per l’appunto, sin da subito ha chiarito di voler fuggire dalle omologazioni, di non scegliere le cose perché è così che si è soliti fare ( non a caso rifiutò il primo Sanremo da big l’anno successivo al suo debutto fra i giovani, facendo arrabbiare anche sua santità della riviera ligure Pippo Baudo).

E anche adesso, forte di una maturità che le fa dire : Io famosa lo sono già stata, adesso posso fare un po’ come mi pare, torna live per un tour completamente nuovo intitolato Io In Blues, con cui omaggia i suoi miti, lo stile che divenne il suo primo amore, con una lunga corsa che parte dalle icone internazionali, passando per i nostri grandi cantautori, Pino Daniele in testa e finendo al suo repertorio, rileggendo proprio con questa nuova chiave alcune delle sue hit più famose.

Di questo, di Vasco Rossi e dei pianti di cui non ha mai saputo, del Festival di Sanremo, dell’amore per un Vento senza nome (ma la canzone preferita del suo repertorio è un’altra) e, del perché non arriva un nuovo disco e a chi bisognerebbe chiedere, Irene Grandi ci racconta in questa lunga intervista story che abbiamo diviso in due parti per farvela gustare al meglio.

Tutto inizia in un torrido pomeriggio d’estate, che lei è stata capace di rendere frizzante grazie alla sua schiettezza, alla grande simpatia e alla voglia di raccontarsi.

Ecco a voi Irene Grandi e, se volete ascoltare ogni aspetto della sua personalità musicale in continua evoluzione, seguitela qui sul suo canale YouTube Ufficiale.

Irene Grandi intervista video parte 1: Gli esordi, pino Daniele…

VIDEO INTERVISTA IRENE GRANDI PARTE 2: Vasco Rossi, Bianconi, Bollani, Un vento senza nome e…