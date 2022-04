I Maneskin conquistano Roma... sold out l data il Circo Massimo. Ecco il calendario aggiornato del tour 2022/2023

I Maneskin hanno annunciato il SOLD OUT al Circo Massimo. Sono oltre 70mila infatti i biglietti venduti prevista per sabato 9 luglio 2022.

Un risultato che arriva dopo il riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove sono stati premiati come “Best New Alternative Artist“, i Maneskin torneranno finalmente live in Italia con una prima data già sold out giovedì 28 aprile all’Arena di Verona e giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

La band sarà protagonista per tutta l’estate con un tour bìnei più importanti festival internazionali a cominciare dall’attesissimo Live al Coachella per poi partire alla volta dell’Europa esibendosi al Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter.

Il loro primo tour mondiale, il LOUD KIDS TOUR sarà composto da 53 concerti.

CALENDARIO ESTATE 2022

Domenica 17 e 24 aprile 2022 || Indio (California, USA) @ Coachella Valley Music & Arts Festival

Mercoledì 20 aprile 2022 || Pomona (California, USA) @ Fox Theater

Giovedì 28 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona SOLD OUT

Venerdì 3 giugno 2022 || Nürburgring (Germania) @ Rock Am Ring

Sabato 4 giugno 2022 || Zeppelinfeld (Germania) @ Rock Im Park

Martedì 7 giugno 2022 || Vilnius (Lituania) @ Summer in the City

Venerdì 10 giugno 2022 II Nickelsdorf (Austria) @ Nova Rock

Sabato 18 giugno 2022 || Landgraaf (Paesi Bassi) @ Pink Pop

Giovedì 23 giugno 2022 || Lignano Sabbiadoro @ Stadio Comunale G. Teghil

Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden (Norvegia) @ Tons Of Rock

Mercoledì 29 giugno 2022 || Gdynia (Polonia) @ Open’er Festival

Venerdì 1 luglio 2022 || Stoccolma (Svezia) @ Lollapalooza Stockholm

Sabato 2 luglio || Werchter (Belgio) @ Rock 2022 Werchter

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo SOLD OUT

Giovedì 14 luglio 2022 || Tønsberg (Norvegia) @ Slottsfjell Festival

Domenica 17 luglio 2022 || Parigi (Francia) @ Lollapalooza Paris

Giovedì 21 luglio 2022 || Valencia (Spagna) @ Diversity Festival

Sabato 23 luglio 2022 || Istanbul (Turchia) @ Küçükçiftlik Park

Domenica 31 luglio 2022 || Chicago (IL) @ Lollapalooza Chicago

Venerdì 26 agosto 2022 || Leeds (UK) @ Reading & Leeds Festival

Domenica 28 agosto 2022 || Reading (UK) @ Reading & Leeds Festival

Giovedì 8 settembre 2022 || Rio de Janeiro (Brasile) @ Rock in Rio

L’elenco dei Festival non è definitivo. Ulteriori date saranno annunciate presto

LOUD KIDS TOUR – NORD AMERICA E EUROPA (INDOOR)

31 ottobre 2022 – Seattle, WA – Paramount Theater SOLD OUT

3 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater SOLD OUT

4 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater NUOVA DATA

10 novembre 2022 – Phoenix, AZ – AZ Federal Theater

12 novembre 2022 – Salt Lake City, UT – The Complex

14 novembre 2022 – Denver, CO – The Fillmore SOLD OUT

18 novembre 2022 – Detroit, MI – Fillmore

21 novembre 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

22 novembre 2022 – Toronto, ON – History NUOVA DATA

24 novembre 2022 – Montreal, QC – MTelus SOLD OUT

26 novembre 2022 – Boston, MA – MGM @ Fenway

28 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore

29 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore NUOVA DATA

2 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

3 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom NUOVA DATA

5 dicembre 2022 – Washington DC – Anthem SOLD OUT

7 dicembre 2022 – Atlanta, GA – Tabernacle

9 dicembre 2022 – Miami, FL – Semihole Hard Rock Hotel & Café (venue precedente: Fillmore) VENUE UPGRADE

12 dicembre 2022 – Houston, TX – 713 Music Hall (venue precedente: Bayou Theater) VENUE UPGRADE

13 dicembre 2022 – Dallas, TX – Southside Ballroom

16 dicembre 2022 – Las Vegas, NV – Virgin Theater

23 febbraio 2023 – Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena VENUE UPGRADE

25 febbraio 2023 – Torino, Italia – Pala Alpitour SOLD OUT

27 febbraio 2023 – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome (venue precedente: AFAS LIVE)

2 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National SOLD OUT

3 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National NUOVA DATA

6 marzo 2023 – Berlino, Germania – Mercedes Benz Arena (venue precedente: Verti Music Hall)

10 marzo 2023 – Colonia, Germania – Lanxess Arena NUOVA DATA

13 marzo 2023 – Parigi, Francia – Accor Arena (venue precedente: Zenith)

16 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena NUOVA DATA

20 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italia – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcellona, Spagna – Palau Saint Jordi NUOVA DATA

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion (venue precedente: Halle 622)

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Statdhalle VENUE UPGRADE

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Danimarca – The Royal Arena NUOVA DATA

5 maggio 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum NUOVA DATA

8 maggio 2023 – Londra, UK – The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton)

12 maggio 2023 – Varsavia, Polonia – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Praga, Repubblica Ceca – O2 Arena (venue precedente: Malá Sportovní Hala)

16 maggio 2023 – Budapest, Ungheria – Budapest Arena (venue precedente: Barba Negra)

18 maggio 2023 – Riga, Lettonia – Arena Riga NUOVA DATA

19 maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall NUOVA DATA

