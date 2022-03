Maneskin: in attesa del nuovo singolo il “Loud Kids Tour” si arricchisce di nuove date tra Nord America e palazzetti in Europa e Italia

Maneskin Live… ci siamo lasciati la scorsa settimana con un post in cui Damiano, Ethan, Thomas e Victoria avevano avvertito i fan, postando un video che li ritraeva agguerriti e più rock che mai in studio di registrazione, di novità in arrivo. In molti si aspettavano notizie sul nuovo singolo e invece si parla di tour… e di che tour…. il Loud Kids Tour.

La band, attualmente al lavoro al suo nuovo disco in uscita nel 2022 dopo che l’ultimo, Teatro D’Ira Vol. I (qui la nostra recensione) ha collezionato tre dischi di platino, viene da un anno ricco di certificazioni, grandi numeri e premi in tutto il mondo, Regno Unito e Stati Uniti compresi. L’ultimo inedito lanciato è Mammamia, lanciato l’8 ottobre 2021 e tutto fa pensare che il nuovo singolo arriverà in tempo per il mese di maggio quando i Maneskin torneranno all’Eurovision come vincitori uscenti.

Tra l’altro il nuovo brano potrebbe vedere coinvolto nella produzione un grande nome della musica internazionale, Ryan Tedder. L’artista infatti è comparso spesso in foto che lo ritraevano con i Maneskin in studio di registrazione. Ricordiamo che Tedder, oltre ad essere il leader degli OneRepublic, ha scritto hit per Lil Nas X, Beyoncè (Halo), Leona Lewis (Bleeding love), Adele e Ed Sheeran.

Ma veniamo al tour…

Maneskin live: Loud Kids Tour

Ecco qui a seguire il messaggio postato dalla band sui social:

Siamo entusiasti di potervi finalmente dire che il nostro Loud Kids Tour è diventato molto più rumoroso, davvero in tutto il mondo!

Il LOUD KIDS TOUR diventa più rumoroso e sarà effettivamente il nostro primo tour da headliner in Nord America. Tutte le nostre date indoor europee riprogrammate sono state aggiornate a causa della domanda e in più ne abbiamo aggiunte di nuove per tutti voi che avete perso l’occasione di ottenere il loro biglietti.

Inoltre, vogliamo davvero ringraziarvi per essere stati così comprensivi durante questo lungo periodo. Sappiamo che stavate aspettando pazientemente questo annuncio e siamo molto grati verso tutti i nostri amati fan per il loro amore, supporto e comprensione. Ci siete mancati e ci è mancato esibirci, e non vediamo l’ora di suonare di nuovo per tutti voi!

Riguardo a possibili date in Russia la band sottolinea:

Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti.

Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre.

LE DATE

Il tour mondiale dei Maneskin si svilupperà in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Le date del LOUD KIDS TOUR sono aumentate e includono ora il primo headline tour in Nord America, oltre a diverse aggiunte agli show nei palazzetti italiani. Il Tour nei Club Europeo, precedentemente posticipato, si sposta nei Palasport nel 2023.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 31 Ottobre 2022 da Seattle. Da lì i Maneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti – tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date.

A seguito della grande richiesta, i Maneskin hanno ampliato gli show europei includendo venue iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, con nuovi biglietti disponibili, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 Marzo alle ore 10:00 (ora locale) negli Stati Uniti e alle 14:00 (CET) in Europa.





