I Maneskin volano a Los Angeles e, ancora una volta, non tornano a casa a mani vuote

Altro riconoscimento internazionale per i Maneskin che il 23 marzo hanno partecipato agli iHeartsradio Music Awards 2022 e vinto un nuovo, importante, premio.

Gli iHeartsradio Music Awards sono i riconoscimenti assegnati alla musica più suonata nel circuito radiofonico iHeartRadio, importante piattaforma radio americana che trasmette anche in Canada, Australia e Nuova Zelanda.

I premi, giunti all’ottava edizione, si sono svolti allo Shrine Auditorium Los Angeles ed hanno visto sfilare un parterre di star di tutto rispetto. Tra loro le premiate Olivia Rodrigo e Dua Lipa e Jennifer Lopez che ha conquistato il premio come “Icona della musica”.

Tra tante star internazionali c’erano anche Damiano, Ethan, Thomas e Victoria che hanno conquistato il premio nella categoria Best New Alternative Artist battendo Willow Smith, Clairo, Girl in Red e Cannons.

La band si è quindi esibita sul palco della manifestazione con due brani che hanno scaldato la platea degli iHeartsradio Music Awards 2022.

Ormai è assodato che la band ha conquistato gli Stati Uniti e, in attesa dell’annuncio sull’uscita del nuovo singolo, sono state annunciate nei giorni scorsi le 48 date del tour mondiale (vedi qui) che li vedrà esibirsi a Seattle, e in altre 16 città degli Stati Uniti – tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada.

I Maneskin hanno festeggiato sui social con il loro fan postando una foto accompagnata da questa didascalia:

“#iHeartAwards2022!! Honored and thrilled to had the chance to hit the stage and have received a greeeeeeat award, we love you!” ovvero “Onorati ed entusiasti di aver avuto la possibilità di salire su questo palco e di aver ricevuto un grande premio, vi amiamo!”