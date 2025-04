Dai talent a una nuova era: Holy Francisco lancia “Metanoia”, il suo EP di debutto

Holy Francisco, giovane cantante siciliano che il grande pubblico ha conosciuto ad Amici, è pronto a fare il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale con la pubblicazione del suo primo EP, Metanoia.

Il progetto segna una nuova tappa nella sua carriera ed è stato anticipato dai singoli Cemento e Quarterback (intro).

Il significato di “Metanoia”

Metanoia è una parola di origine greca che descrive un cambiamento profondo nel pensiero, nelle emozioni e nell’agire.

L’EP racconta proprio questo: il processo di evoluzione, di consapevolezza e di crescita che attraversa la vita di ogni giovane. Holy Francisco prova a dare voce a una generazione che si trova a cercare se stessa, a confrontarsi con le sfide quotidiane e a trovare il proprio posto nel mondo.

Con la produzione di SBALE, Metanoia si muove tra sonorità urban pop e ritmi incalzanti. Le tracce dell’EP raccontano la crescita personale di Holy Francisco, le sue esperienze e le sue riflessioni su temi come l’amore, la solitudine e la ricerca di sé.

Metanoia esce l’11 aprile per EMI Records/Universal Music.

Il percorso musicale di Holy Francisco

Holy Francisco è il nome d’arte di Francesco Guarnera, classe 2005 di Gela, in Sicilia. La sua passione per la musica nasce grazie all’influenza della madre, che gli ha trasmesso l’amore per il rock.

Con la partecipazione ad X Factor 2022, dove si è fatto notare con il brano Martina, ha iniziato a guadagnarsi la visibilità che ha poi consolidato nel 2023 grazie alla sua apparizione ad Amici di Maria De Filippi con il singolo TANANAI, che ha mostrato la sua grande personalità e talento.

Nel 2024, Holy Francisco ha rilasciato diversi singoli, tra cui Lara, E-Girl, Milano Late Night e Capricciosa.

Con l’uscita di Metanoia, l’artista segna una nuova fase del suo percorso musicale, portando con sé una maturità artistica che non può passare inosservata.

Ascolta il nuovo EP di Holy Francisco

Appuntamento quindi all’11 aprile 2025 per scoprire Metanoia, l’EP che racconta il viaggio emotivo e musicale nel mondo di Holy Francisco.