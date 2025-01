Holy Francisco torna con un grido di rabbia generazionale e presenta “Cemento”

Holy Francisco, Cemento: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 31 gennaio per EMI Records Italy / Universal Music Italia, Cemento è il nuovo singolo di Holy Francisco, che torna con un grido di rabbia generazionale, che intreccia la sua attitudine punk a un’elettronica graffiata.

HOLY FRANCISCO, “CEMENTO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con un sound elettro-punk incisivo, Cemento è un manifesto potente, vibrante di realtà, che rivendica con forza il diritto di essere ascoltati.

Nello specifico, il brano – prodotto da SBALE – demolisce l’immaginario patinato delle metropoli per restituire una fotografia autentica della vita di quartiere di provincia, raccontando il disagio e i sogni soffocati di una generazione intrappolata tra i grigi orizzonti urbani e le aspirazioni mai concretizzate.

“CEMENTO”: TESTO DEL BRANO

Dici che per avere te

Devo andare ancora un po’ più forte

Luci nelle banlieue

Oh, di chi ti fidi questa stanotte?

Oh, tu vestita di nero, sembri una BMW

Vuoi fare un salto da me?

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Faccia sul cemento

Fammi fare bangle nei locali come le rockstar

Sto sulla luna

Fasci di luce nei club

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Dentro il meta come Matrix

Fari sotto quei palazzi

Vengo da dov’è già tanto

Che ho incassato qualche k ah ah

Se ci sei con me

Il cuore mi batte un po’ più forte (più forte)

Dici che per avere te

Devo urlare ancora un po’ più forte (più forte)

Siamo nelle banlieue

Dimmi chi ti brucia questa notte (notte)

Oh, tu vestita di nero, sembri una BMW

Vuoi fare un salto da me

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Faccia sul cemento

Fammi fare bangle nei locali come le rockstar

Sto sulla luna

Fasci di luce nei club

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Se lo vuoi, morire per te

dici: allora muori

Zitta che ci sentono

Ho un silenziatore

Ho al massimo un quarto d’ora

Dimmi vuoi venire a fare un salto da…

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Faccia sul cemento

Fammi fare bangle nei locali come le rockstar

Sto sulla luna

Fasci di luce nei club

Mura di cemento

State nel nostro ghetto

Ho giurato che non cambierà

Foto di copertina a cura di Onofrio Petronella