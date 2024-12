Holy Francisco, nel nuovo singolo “Non Sono Un Gentleman” il racconto di una generazione ribelle e senza regole

Holy Francisco, Non Sono Un Gentleman: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Non Sono un Gentleman è il nuovo singolo dalle sonorità pop-electro, urban e punk di Holy Francisco e segna l’inizio della collaborazione con SBALE, che ha dato un’impronta nuova al progetto.

“SBALE mi permette di giocare come voglio con la mia voce e ha inserito molti elementi nuovi come la cassa dritta”, ha raccontato Holy Francisco, che si è da poco trasferito a Milano da Gela: “Milano mi fa guardare oltre il mio naso. Mi fa entrare in contatto con realtà musicali nuove”.

Holy Francisco, “Non Sono Un Gentleman”: significato del brano

Interamente scritto da Holy Francisco, il brano – da cantare a squarciagola – è il racconto di una generazione ribelle e senza regole.

“La canzone ha un suono molto fresco, un mix tra melodia e urban. Nella seconda strofa, in particolare, rappo. Inoltre, c’è una chitarra alternative-pop. L’attitude, in generale, è però molto punk”.

“Non Sono Un Gentleman”: testo del brano

Il testo del brano sarà disponibile a breve.