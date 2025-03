Holy Francisco confessa i suoi momenti di sconforto in “Quarterback (intro)”

Holy Francisco lancia un nuovo singolo dopo Cemento, pubblicato lo scorso gennaio. Quarterback (intro) – questo è il titolo del brano – è disponibile dal 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali.

In Quarterback (intro), Holy Francisco usa una metafora del football americano per esprimere al meglio il senso del brano. Inseguire i propri sogni non è sempre la strada più facile da percorrere. Spesso ci si trova a domandarsi se si è fatta la scelta giusta. Ed ancora, se è giusto continuare a insistere, andare avanti, per fare ciò che ci rende felici.

L’artista racconta di tutti quei momenti di sconforto e di confusione che fan dubitare di se stessi e che mettono alla prova. La frase del brano – “Perché nella fine ci ho visto l’inizio” – esprime l’essenza di Quarterback (intro). Quando ci si sente senza via d’uscita, bisogna ricordare il motivo per cui abbiamo scelto di fare quello che ci piace. Ciò ci permette di superare i momenti di sconforto.

Proprio come un “quarterback” sotto pressione, Holy Francisco torna all’attacco quando la partita sembra persa e riprende il controllo. E l’artista promette che è solo l’inizio.

Il brano (Universal Music Italia/EMI Records Italy) è scritto da Francesco Maria Guarnera, ossia Holy Francisco. La produzione è di SBALE. Foto e artwork sono di Theglobend.