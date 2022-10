Holy Francisco dopo aver dato della stronza a Martina a X Factor, nel nuovo singolo passa a “Lara”

Nelle scorse settimane ha attirato l’attenzione su di sé, direttamente dalle audition di X Factor, Francesco Guarnera in arte Holy Francisco che, dopo aver dato della stronza a Martina ora pare si stia riprendendo con Lara, la ragazza che dà il titolo al suo nuovo singolo.

Holy Francisco e la sua Martina sono diventati virali sui social anche a causa dell’accusa di plagio un altro cantautore, Digame (vedi qui). Una questione che abbiamo trattato con l’aiuto del Maestro Luca Valsecchi, Perito plagi certificato, professionista specializzato. Qui potete leggere la sua analisi dei due pezzi.

Il ragazzo ha ottenuto quattro sì dai giudici del programma che, ricordiamo, giovedì entra in una frase cruciale in attesa dei live, quella dei Bootcamp. Piccolo spoiler: Holy Francisco non sarà nel cast del programma. Facile dedurlo visto che i talent in gara non possono pubblicare singoli al di fuori di X Factor in caso siano tra i 12 artisti della fase finale del programma. E Francesco il 29 settembre ha pubblicato un nuovo singolo prodotto da ERRE, Lara.

Holy Francisco da martina a Lara

Non capita spesso ma una major discografica (che non è la Sony Music che ha la prima opzione sui cantanti del programma) è rimasta colpita dal ragazzo e dalla sua indole pop-rock che si ispira ad artisti come Machine Gun Kelly e Yungblud. Si tratta della Virgin Records / Universal Music Italy che lo ha messo sotto contratto. Un caso simile tra l’altro era successo qualche anno fa con Will, giovane artista reclutato da Capitol Records (allora Polydor) / Universal Music Italy.

E se Martina era una stronza e aveva un ritornello orecchiabile, anche in questo il ritornello entra subito in testa e non si può non notare la dicitura che appare sulla copertina del singolo: “Se salgo a Frosinone me la dai?“. Del resto Holy Francisco parla nelle sue canzoni di avventure amorose e ragazze, sempre con toni leggeri e scanzonati e ritornelli facili e immediati.

Il percorso discografico del giovane artista originario di Gela in Sicilia, classe 2005 è iniziato nel 2021 con Vai Via. Nel 2022 hanno fatto seguito Mostro Sotto Al Letto e Brutto Ricordo di Noi.