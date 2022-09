X Factor 16: caso “Martina sei una stronza”, il parere del Maestro Luca Valsecchi perito specializzato in casi di plagio

X Factor 16. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato in questo articolo del brano Martina, da tutti ormai conosciuto come “Martina sei una stronza“. Presentata nella prima puntata di audition dal giovane Francesco Guarnera, in arte Holyfrancisco, l’artista è stato accusato di presunto plagio da parte di un altro cantautore, Digame.

Ques’ultimo, a marzo del 2020, ha pubblicato il brano Margherita, canzone che potete ascoltare qui a seguire.

Nella prima puntata di X Factor 16 si è presentato quindi il 18enne Francesco Guarnera con la sua Martina, brano che gli ha permesso di conquistare quattro sì dai giudici del programma. Potete riguardare la sua esibizione e ascoltare la sua canzone qui a seguire.

La domanda è quindi molto semplice. Ci troviamo di fronte ad un caso di plagio musicale?

Incuriositi dal caso abbiamo chiesto al Maestro Luca Valsecchi, Perito plagi certificato, professionista specializzato, tra le altre cose, nel determinare le comparazioni musicali nel contesto delle Cause di plagio musicale, con cui abbiamo realizzato nelle scorse settimane un’interessante intervista che potete leggere qui, cosa ne pensasse.

Ecco il suo parere:

“Ho ascoltato le due canzoni in questione, e il mio “responso” è il seguente: ci sono unicamente tre, e dico tre note della melodia corrispondenti, ed anche gli accordi sono totalmente diversi.

In Tribunale, per i motivi che ho denunciato nella mia intervista sopra linkata rilasciata ad All Music Italia, è molto, molto difficile ottenere una sentenza di plagio in presenza di intere sezioni musicali totalmente corrispondenti nella melodia e nell’armonia (accordi). Una corrispondenza di tre note non verrebbe presa minimamente in considerazione, per non dire altro.

Avrei naturalmente tutto l’interesse di asserire il contrario, sperando nella commissione di una perizia accusatoria…ma se questo cantautore, Digame, mi contattasse richiedendomi una perizia a pagamento, risponderei esattamente nello stesso modo“.