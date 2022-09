X FACTOR 16 scoppia il caso: secondo Digame “Martina” di Francesco Guarnera, oltre che stronxa, è anche un plagio

X Factor Martina… scoppia il caso sui social.

X Factor 16 è iniziato da meno di una settimana e già scoppiano le prime polemiche. Questa volta il protagonista, anzi la protagonista, è una canzone Martina, brano del 18enne Francesco Guarnera, in arte Holyfrancisco, che secondo il cantautore Digame sarebbe un plagio di un suo brano: Margherita.

Giovedì nella prima puntata di audizioni Francesco è riuscito ad andare avanti ricevendo quattro sì dai giudici del programma con Fedez che, pur non sentendo vicino a sé il brano, lo ha definito una hit visto il calore dimostrato.

La canzone, che trovate qui sotto e che ha già superato quota 230.000 ascolti su YouTube, è quella che nel ritornello ripete all’ossessione a tale Martina, ragazza di cui il giovane Francesco si era invaghito, che è una stronxa.

Tutte le puntate del talent show di Sky che porteranno ai live sono state registrate e quindi al momento solo la produzione e i giudici sanno se il ragazzo andrà avanti nel suo percorso. La certezza che c’è è l’accusa che arriva tramite TikTok con un video già diventato virale in cui il cantautore Digame accusa di plagio il giovane collega.

X Factor Martina & Margherita, Francesco Guarnera e Digame

Il brano da cui prenderebbe forma Martina porta il nome di un’altra donna (in questo caso non stronxa), Margherita, ed è uscito a Marzo del 2020. Tra l’altro, cosa molto curiosa, dopo aver pubblicato diversi altri singoli (ben 7), il 15 luglio scorso Digame ha pubblicato una versione acustica della canzone.

Anche il rapper Shade ha commentato sui social andando a confermare il sospetto di plagio: “Ma sai che ci avevo pensato anche io sentendola? Comunque lo so che non sono X Factor ma questo tuo pezzo è fisso nella mia playlist“.

Digame, cantautore napoletano che ha anche partecipato al progetto Cantera di Machete, ha affermato non solo che il brano ha la stessa cadenza, lo stesso flow e come titolo il nome di una donna, ma ha anche mostrato che in passato Holyfrancisco gli aveva scritto in privato mesi fa su Instagram e poi cancellato di recente il messaggio

Qui a seguire potete vedere il video pubblicato da Digame. E voi cosa ne pensate?