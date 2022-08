Il Maestro Luca Valsecchi, dopo le dichiarazioni di Michele Canova, ci spiega i dietro le quinte delle cause per plagio musicale

Il Maestro Luca Valsecchi, Perito ed esperto della sezione musica presso la Camera di Commercio, professionista specializzata, tra le altre cose, nel determinare l’esistenza di plagi musicali, a seguito delle dichiarazione di Michele Canova sul brano Xdono, da lui prodotto per Tiziano Ferro nel 2001 (ne abbiamo parlato qui), decide di rompere il silenzio spiegandoci perché “In Italia le Cause per plagio musicale sono impossibili da vincere“.

Premettiamo che Luca Valsecchi, secondo quanto afferma, andrà a spiegare i gravissimi motivi per cui questo non avviene e i “dietro le quinte” che nessuno conosce sotto la sua esclusiva e totale responsabilità.

Un argomento che si rende necessario affrontare, spiega, anche in conseguenza di dichiarazioni allucinanti come quelle esternate dal sig. Michele Canova, “producer” di Tiziano Ferro e di decine di celebri Artisti, secondo il quale plagiare non comporterebbe alcuna conseguenza legale, addirittura vantandosi di tali gravissime farneticazioni.

Ricordiamo che il plagio musicale ad ogni livello rimane un REATO.

Il Maestro Luca Valsecchi ha un lungo curriculum che potete leggere qui (anche grandi società come Fiat ed Enel tra i suoi clienti) e, tra le altre cose, è stato il primo consulente di Lenny de Luca nella causa, ancora in corso, in cui l’artista denunciò Biagio Antonacci. In quel caso la perizia del Maestro Valsecchi fu avvallata e controfirmata dal Maestro Vince Tempera (qui un nostro articolo e qui uno de La Repubblica).

Nella pagina a seguire troverete alcune domande che All Music Italia ha posto al Maestro Luca Valsecchi sulla questione dei plagi e su come vengono affrontati in Italia per cercare di spiegare e capire al meglio cosa succede di fronte ad un’accusa, con relativa denuncia, di plagio musicale.

Cliccate in basso su continua per leggerla l’intervista.