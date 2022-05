Hit Parade: i debutti su Spotify del 13 maggio: bene Gemitaiz e Psicologi. Fuori dalla Top 20 il nuovo di Capo Plaza

Hit parade settimana 19… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella venerdì 13 maggio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme.

Partiamo dal fatto che, nonostante le numerose nuove uscite, nessuno è riuscito a superare nella giornata del 13 maggio gli ascolti di Shakerando di Rhove che rimane saldo al primo posto. Andiamo ad analizzare quindi la Hit parade Spotify.

Hit parade del 13 maggio 2022

Debutto sul podio per Gemitaiz che piazza al secondo posto uno dei brani del suo nuovo disco, Eclissi. Si tratta di Pornstar feat. Sfera Ebbasta che totalizza nel giorno di uscita 325.164 stream. L’artista riesce a piazzare tutte le 13 canzoni del suo disco in Top 50 (di cui 4 in Top 10) totalizzando 3.105.090 ascolti.

Per la precisione troviamo:

#5 K.O. – Gemitaiz feat. Coez & Marracash 295,093

#7 Adesso – Gemitaiz 287,680

#9 Top – Gemitaiz feat. MadMan 276,096

#10 Ciao Baby – Gemitaiz 272,958

#12 Pochette – Gemitaiz feat. Noyz Narcos 258,778

#16 Jorge Lorenzo – Gemitaiz feat. A$AP Ferg 238,515

#25 Silenzio – Gemitaiz 216,810

#26 Rollin’ Pt. 2 – Gemitaiz 215,332

#29 Eclissi – Gemitaiz feat. Neffa 206,271

#33 Quando Sto Con Te – Gemitaiz 187,443

#36 Ogni Volta – Gemitaiz feat. Venerus 170,311

#40 Qua Con Me – Gemitaiz 154,639

Ma andiamo a scoprire gli altri debutti della settimana. Quarto posto, ad un passo dal podio, per NLFP ovvero Non lo faccio più degli PSICOLOGI feat. tha Supreme con 295.128 ascolti. Al di sotto delle aspettative l’ingresso di Supermodel, l’attesissimo nuovo singolo dei Maneskin che si ferma alla #17 con 234.335.

Malino per i suoi standard (e visto quando rap e trap si dimostrano da anni dominatori delle classifiche streaming) il nuovo singolo di Capo Plaza, Goyard. Il brano, con 217.285, si ferma alla #24 nel giorno del debutto.

Ingresso alla #83 per Michelle Pfeiffer di Rose Villain feat. Tony Effe con 93.981 ascolti mentre è fuori dalla Top 100 il remix di Brividi di Mahmood e Blanco firmato dai Meduza. Per loro posizione #111.

Male il ritorno di Boro Boro che, con un brano insieme a VillaBanks & Fred De Palma, El Amor conquista solo 63.082 stream su Spotify debuttando alla #156. Ancora peggio per la nuova di Vegas Jones prodotta da ROOM9 e in duetto con Nika Paris. Per Amnésie posizione #188 con 54.221 stream.

Non riescono ad entrare nella Top 200 di Spotify nel giorno di debutto (ascolti quindi sotto i 50.000) i nuovi singoli di Francesco Renga, Bianca Atzei, Bob Sinclair e Nyv, Cioffi ed Emanuele Aloia, Gio Evan e infine Mecna.