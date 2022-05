Mahmood e Blanco: in arrivo un remix di Brividi firmato Meduza

Uscirà il prossimo 13 maggio, a pochissime ore dalla finale di Eurovision Song Contest 2022, uno speciale remix di Mahmood e Blanco firmato Meduza, il trio di dj e producer tutto italiano che negli ultimi due anni ha scalato le classifiche internazionali.

Dopo aver già messo mano a My Love – Remix del singolo di Florence + The Machine e a Bad Habits in collaborazione con Ed Sheeran, il trio ha deciso di rimaneggiare una delle canzoni italiane più amate e ascoltate del 2022, nonché pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2022. Ad oggi, il pezzo è stato certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream, numeri importanti con cui si presenterà anche gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, dove risulta fra i pezzi favoriti per la vittoria finale. Mahmood e Blanco, quindi, sono i primi artisti italiani per cui i tre producer nominati ai Grammy hanno realizzato un remix, ultimato negli studi di New York ma pensato già nella settimana sanremese, dov’era nata in origine l’amicizia che li lega.

I Meduza, ad oggi, sono alcuni fra gli artisti italiani più amati in assoluto anche fuori dai nostri confini. Dopo il sold out a New York – con 5000 persone presenti nella sala Great Hall dell’Avant Gardner per la prima data in world premiere di ODIZZEA – Live in Concert – la corsa dei Meduza non accenna a fermarsi. Brividi remix sarà dunque soltanto l’ultimo successo in ordine di tempo del trio, in attesa di poterli rivedere dal vivo anche in Italia e di scoprire quali altre collaborazioni avranno in serbo per noi.

Chi sono i Meduza

Il trio è composto da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale e ad oggi ha conquistato 35 dischi di platino, oltre a centinaia di certificazioni in tutto il mondo, imponendosi come eccellenza tutta italiana nell’Olimpo della musica house internazionale. Tra i singoli di maggior successo troviamo Piece of your heart, Paradise e Tell it to your heart feat. Hozier.