Hit parade, i debutti del 6 maggio: successo per Sfera Ebbasta. Non benissimo per Mengoni, Sangiovanni e... Lady Gaga

Hit parade settimana 18… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella venerdì 6 maggio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme.

A dominare sono Sfera Ebbasta e Rvssian con i brani contenuti nel loro nuovo EP, Italiano. I due artisti occupano infatti le prime quattro posizioni, la terza con Mamma mia, singolo uscito la settimana scorsa. Per la precisione questa la situazione:

Primo posto per Easy feat. Fivio Foreign con 572.231 stream, secondo posto per X6 feat. BIA (417.990) e quarto posto per Sola feat. Myke Towers con 407.459 ascolti.

Entra in Top 20, per la precisione alla posizione #17, l’attesa collaborazione tra Ed Sheeran e Ultimo (ne abbiamo parlato qui e qui) sulle note del brano dell’artista internazionale, 2step. Per loro 196.709 ascolti nella giornata di lancio.

Non benissimo gli ingressi in questa Hit parade per il singolo estivo di Marco Mengoni, No stress (88.358, posizione #68), e per le nuove degli ex “Amici di Maria” Sangiovanni con Scossa, alla #76 con 83.020 stream, e Aka 7even alla #161 con 50.273 ascolti per Come la prima volta.

Tra gli internazionali male il primo giorno di Lady Gaga tornata con il brano contenuto nel nuovo film di Top gun, Hold My Hand, che raccoglie solo 50.068 debuttando alla #162.

Non entrano in Top 200, meno di 41.000 stream per loro, i singoli di Elisa con Matilda De Angelis, di Marina Rei con Carmen Consoli, Dardust, Don Said, Fasma, Lorenzo Fragola con Mameli, Matteo Bocelli, Myss Keta, Nicol e Nina Zilli.