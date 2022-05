Ed Sheeran e Ultimo ospiti a Rtl raccontano come è nata la collaborazione su “2step”

In occasione dell’uscita del singolo 2step, brano che vede Ultimo collaborare con una strofa su un pezzo di Ed Sheeran, i due artisti sono stati ospiti su Rtl 102.5 a The Flight con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto.

Ultimo ha raccontato così la possibilità di poter collaborare con una star internazionale di questo calibro…

Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone. Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una cosa più unica che rara, quindi sono doppiamente contento.

Ed Sheeran conosce bene l’italiano anche se ci ha tenuto a sottolineare che non lo parla da almeno sei mesi. Ed è lui a raccontare come ha conosciuto Ultimo…

Nel 2019 ho suonato a Roma e ho conosciuto lì Ultimo. Siamo rimasti in contatto via e-mail e lo scorso anno a Los Angeles abbiamo registrato questa canzone. Tra di noi parliamo in italiano via e-mail. Mi prendo quel tempo in più per leggere così posso anche prendermi del tempo per rispondere, per me è una sfida e un buon modo per esercitarmi.

ED SHEERAN ULTIMO 2step – Il brano

“La connessione tra noi è musicale. Abbiamo entrambi questo stile secondo cui, o sul piano o sulla chitarra, rappiamo. Le canzoni di Ultimo sono delle ballate, questa è un po’ diversa” ha affermato Ed Sheeran. “Inserirsi in questo brano“, aggiunge Ultimo, “è stata una sfida dal punto di vista artistico perché quando mi metto al piano a scrivere mi viene più facile scrivere pezzi lenti, con una ritmica diversa. Sono sempre un grande appassionato dell’hip hop, quindi quando ho provato a scrivere sulla base di ‘2step’ mi sono immedesimato in quel pezzo con un’altra versione di me. È stato come uscire dalla comfort zone, uno sperimentare ciò che mi piace.

Questo cantato mischiato al parlato a me è sempre piaciuto, e poi è venuta così. Sul ritornello ho fatto dei controcanti che ho proposto, lì è uscita la parte in cui mi sento un po’ più a casa. È stata una bella scommessa.

Ed Sheeran ha quindi raccontanto come è nato la canzone contenuta nel suo album =…

Quando hai diciotto anni i problemi sono rompere con la tua ragazza, con un amico, i compiti. Ora che sono adulto e che ho una figlia, i problemi sono differenti. l concetto originale alla base di questa canzone è diverso. Avevo già scritto molte canzoni per il mio album ‘=’ e la casa discografica continuava a chiedere di più, a un certo punto avevo una frustrazione che mi ha portato in studio a tirare fuori questo.