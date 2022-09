Greg Rega vincitore della XIII edizione del NYCanta rilascia il brano “Vien CU’MME”

Greg Rega, il vincitore dell’ultima edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, ha rilasciato il nuovo singolo Vien cu’mme.

Non si tratta della prima vittoria per Greg Rega che dopo aver partecipato alla terza edizione di The Voice of Italy ed esser stato Back Vocalist al tour del suo coach Noemi, ha vinto nel 2019 il Tv Show All Together Now.

Vien cu’mme è stato scritto da Greg Rega in collaborazione con Alfonso Ceci e Silvestro Saccomanno, con la produzione di Daniele Franzese.

Il brano è già disponibile in tutti i digital store ed è entrato in rotazione radiofonica.

Greg Rega – Vien cu’mme

Il brano, 100% made in Napoli, è caratterizzato dal tipico napolitan power e dai suoi massimi esponenti come Pino Daniele e James Senese.

Vien cu’mme è contaminato da numerose influenze dell’acid jazz e del funky internazionale.

Il brano è stato realizzato grazie alla collaborazione dei musicisti Saverio Giugliano, Gianluigi Capasso e Francesco Varchetta.

Brano e video sono stati realizzati in collaborazione con l’organizzazione del NYCanta, quale premio per il vincitore della XIII edizione.

Greg Rega, sarà ospite nella prossima edizione, il 9 ottobre a New York, presentata da Pupo con ospiti Anna Tatangelo, Diodato e Clementino.

Vien cu’mme – Credits

Label : Beat Sound

Distribuzione : Ada Music Italy

Autori : Gregorio Rega, Alfonso Ceci, Silvestro Saccomanno

Prod : Daniele Franzese