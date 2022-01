NYCanta in onda il 12 e 19 gennaio sy Rai Italia. A trionfare nell’edizione 2021 Gregorio Rega

Qualche settimana è andata in scena dal Blue Note di Milano la finale del Festival della Musica Italiana di New York, NYCanta, che ha visto trionfare Gregorio Rega. Ora lo show andrà in onda in due appuntamenti su Rai Italia. il 12 e 19 gennaio.

Quella che si è conclusa è la XIII edizione del Contest ed è stata presentata da Enrico Ruggeri che ha colto anche l’occasione per esibirsi davanti ai presenti con brani tra cui Il Mare d’inverno.

Tra i protagonisti della serata, oltre ovviamente agli artisti in gara, Fausto Leali, il Producer Danti, Big Boy, Alfa e Tecla, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, il chitarrista e tenore Federico Paciotti, Maurizio Vandelli, Paolo Vallesi, il direttore artistico di Radio Norba Alan Palmieri, il comico e inviato di Striscia la Notizia Sasà Salvaggio, Alessandro Casillo, il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè e il Professor Paolo Veronesi, che ha portato la sua testimonianza legata alla Fondazione Umberto Veronesi.

NYCANTA 2021

La trasmissione andrà in onda su RAI ITALIA il 12 e 19 Dicembre 2021 alle 22:30 (orario di New York). In Italia sarà visibile su RaiPlay. L’edizione che ha incoronato Gregorio Rega ha visto classificarsi al secondo posto Ellynora e al terzo Sabba.

Alla direzione artisti dell’evento Beppe Stanco e Cesare Rascel em per la delegazione newyorkese, Tony Di Piazza, insieme a Tony Mulè e Joe Nastasi. Ricordiamo infatti che la finale di NYCanta si svolge solitamente a New York (con viaggio e alloggio per i partecipanti spesati dall’organizzazione). A causa della pandemia quest’anno non è stato possibile spostarsi.

In ogni caso ognuno dei i concorrenti in gara ha ricevuto una borsa di studio del valore di 1.000€, offerta dall’organizzazione, per poter permettere loro di volare in America quando la situazione emergenziale sarà rientrata nella normalità.

Il NYCanta gode del patrocinio di SIAE, Nuovo Imaie ed è partner della Nazionale Italiana Cantanti.

GREGORIO REGA

Il vincitore, nato in provincia di Napoli, inizia il suo percorso nella musica a 20 anni e ben presto collabora con artisti come Clementino, Paura e dj Tyone.

Nel 2015 partecipa alla terza edizione di The Voice of Italy nel team di Noemi di cui diventerà Back Vocalist in tour.

A Giugno 2019 è vincitore assoluto del Tv Show All Together Now. Il 10 Novembre 2021 ha vinto la XIII edizione del NYCanta.